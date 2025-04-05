تخلّصي من شوائب البشرة بأسهل حمام بخار طبيعي

ملعقة كبيرة من البابونج المجفف
ملعقة صغيرة من النعناع المجفف
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل (روزماري)
ماء مغلي
منشفة نظيفة
وعاء كبير
🧖♀️ الطريقة:
اغلي كمية من الماء وصبّيها في وعاء كبير.
أضيفي الأعشاب إلى الماء المغلي وقلّبيها قليلًا.
قرّبي وجهك من الوعاء على بعد آمن (حوالي 30 سم)، وغطي رأسك بالمنشفة لتحتفظي بالبخار.
استمتعي بالبخار لمدة 7-10 دقائق، مع أخذ فترات راحة إذا شعرتِ بسخونة زائدة.
بعد الانتهاء، جففي وجهك بلطف، ويمكنك بعدها تطبيق ماسك طبيعي أو تمرير مكعب ثلج لغلق المسام.
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