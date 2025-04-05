السبت 2025-04-05 05:12 م
 

تخلّصي من شوائب البشرة بأسهل حمام بخار طبيعي

لر
تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   العناية بالبشرة لا تقتصر على الكريمات والمستحضرات، بل يمكن تحقيق بشرة نقية ومشرقة باستخدام طرق طبيعية بسيطة، ومن أفضلها حمام البخار بالأعشاب. فهو يساعد في تنظيف المسام، إزالة الشوائب، وتحفيز الدورة الدموية، مما يمنح الوجه إشراقة طبيعية وصحية.

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🧂 المكونات:
ملعقة كبيرة من البابونج المجفف
ملعقة صغيرة من النعناع المجفف
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل (روزماري)
ماء مغلي
منشفة نظيفة
وعاء كبير


🧖‍♀️ الطريقة:
اغلي كمية من الماء وصبّيها في وعاء كبير.
أضيفي الأعشاب إلى الماء المغلي وقلّبيها قليلًا.
قرّبي وجهك من الوعاء على بعد آمن (حوالي 30 سم)، وغطي رأسك بالمنشفة لتحتفظي بالبخار.
استمتعي بالبخار لمدة 7-10 دقائق، مع أخذ فترات راحة إذا شعرتِ بسخونة زائدة.
بعد الانتهاء، جففي وجهك بلطف، ويمكنك بعدها تطبيق ماسك طبيعي أو تمرير مكعب ثلج لغلق المسام.

 

 

 
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