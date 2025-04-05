تخلّصي من شوائب البشرة بأسهل حمام بخار طبيعي

الوكيل الإخباري- العناية بالبشرة لا تقتصر على الكريمات والمستحضرات، بل يمكن تحقيق بشرة نقية ومشرقة باستخدام طرق طبيعية بسيطة، ومن أفضلها حمام البخار بالأعشاب. فهو يساعد في تنظيف المسام، إزالة الشوائب، وتحفيز الدورة الدموية، مما يمنح الوجه إشراقة طبيعية وصحية.





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🧂 المكونات:

ملعقة كبيرة من البابونج المجفف

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل (روزماري)

ماء مغلي

منشفة نظيفة

وعاء كبير