تدليك فروة الرأس.. "البوتوكس الطبيعي" الرائج على السوشال ميديا

الوكيل الإخباري- تتصدر تقنية تدليك فروة الرأس صيحات العناية الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اكتسبت شهرة واسعة بوصفها وسيلة بسيطة تمنح الوجه مظهراً أكثر إشراقاً واسترخاءً خلال دقائق، حتى أطلق عليها البعض اسم "البوتوكس الطبيعي".

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ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن التوتر لا يتركز في الرقبة والكتفين فقط، بل يمتد إلى فروة الرأس، ما يجعل تدليكها بلطف وسيلة فعالة لتحسين الدورة الدموية والتخفيف من الشد العضلي، الأمر الذي ينعكس على ملامح الوجه ويمنحها مظهراً أكثر راحة وانتعاشاً.



وتعتمد هذه التقنية على حركات دائرية خفيفة بأطراف الأصابع من مقدمة الرأس إلى الخلف، ويمكن تطبيقها صباحاً أو مساءً خلال دقائق معدودة.