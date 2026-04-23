ترند البوتوكس القابل للأكل.. هل يمنحك بشرة مشدودة فعلاً؟

الوكيل الإخباري- تُعد العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها من أبرز الاهتمامات الجمالية لدى الكثير من النساء، مع تزايد البحث عن طرق آمنة وغير مكلفة لاستعادة نضارة الوجه وتقليل الخطوط الدقيقة.

اضافة اعلان



ومؤخرًا، برزت حلول تعتمد على مكونات طبيعية كبديل اقتصادي للإجراءات التجميلية، من أبرزها ما يُعرف بـ “Edible Botox” أو “البوتوكس القابل للأكل”، وهو ترند انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقوم على تحضير مكعبات جيلي منزلية بنكهات الفواكه، مع وعود بتحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد من الداخل.



ما هو “البوتوكس القابل للأكل”؟



يعتمد هذا الاتجاه على استخدام الجيلاتين كمكوّن أساسي، إلى جانب عصائر الفواكه وقطع الفاكهة الطازجة أو بعض المكملات الغذائية، والتي يُعتقد أنها تدعم صحة البشرة وتعزز نضارتها. ويتم تناول هذه المكعبات بانتظام ضمن النظام الغذائي، بهدف دعم إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد مع مرور الوقت.



تنبيه مهم



رغم انتشار هذا الترند، لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن هذه الوصفات تعمل كبديل فعلي لإجراءات البوتوكس الطبية، إذ يختلف تأثير التغذية على البشرة من شخص لآخر، ولا يمكن مقارنته بالنتائج المباشرة للإجراءات التجميلية.