ترند البوتوكس القابل للأكل.. هل يمنحك بشرة مشدودة فعلاً؟

ومؤخرًا، برزت حلول تعتمد على مكونات طبيعية كبديل اقتصادي للإجراءات التجميلية، من أبرزها ما يُعرف بـ “Edible Botox” أو “البوتوكس القابل للأكل”، وهو ترند انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقوم على تحضير مكعبات جيلي منزلية بنكهات الفواكه، مع وعود بتحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد من الداخل.
ما هو “البوتوكس القابل للأكل”؟
يعتمد هذا الاتجاه على استخدام الجيلاتين كمكوّن أساسي، إلى جانب عصائر الفواكه وقطع الفاكهة الطازجة أو بعض المكملات الغذائية، والتي يُعتقد أنها تدعم صحة البشرة وتعزز نضارتها. ويتم تناول هذه المكعبات بانتظام ضمن النظام الغذائي، بهدف دعم إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد مع مرور الوقت.
تنبيه مهم
رغم انتشار هذا الترند، لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن هذه الوصفات تعمل كبديل فعلي لإجراءات البوتوكس الطبية، إذ يختلف تأثير التغذية على البشرة من شخص لآخر، ولا يمكن مقارنته بالنتائج المباشرة للإجراءات التجميلية.
طريقة تحضير جيلي الكولاجين المنزلي
المكونات:
باكيت جيلاتين بدون نكهة
كوبان من عصير الفواكه الطبيعي أو الماء
قطع فواكه مثل الفراولة أو المانجو أو التوت
طريقة التحضير:
يُوضع نصف كوب من العصير البارد في وعاء، ثم يُرش فوقه الجيلاتين ويُترك لمدة 5 دقائق حتى يتشرب السائل.
يُسخّن كوب ونصف من العصير المتبقي حتى يبدأ بالغليان، ثم يُسكب فوق خليط الجيلاتين مع التحريك المستمر حتى يذوب تمامًا.
تُوزّع قطع الفواكه في قالب، ثم يُسكب الخليط فوقها بالتساوي.
يُوضع القالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى يتماسك، ثم يُقطّع إلى مكعبات جاهزة للتناول.
وفي المجمل، قد يكون هذا الخيار إضافة غذائية لطيفة، لكنه لا يغني عن العناية المتكاملة بالبشرة أو الاستشارة الطبية عند الحاجة.
أخبار متعلقة
-
مع اقتراب الصيف.. كيف تتخلص من تقرحات القدم "الكالوس"؟
-
موضة الشراشيب 2026.. تفاصيل تصنع الفرق
-
دليل شامل للحفاظ على شعرك صحياً وناعماً بعد البروتين
-
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها
-
10 بدائل للبوتوكس تقضي على خطوط العبوس
-
كيف يدمر السهر نضارة بشرتكِ ويُسرّع الشيخوخة؟
-
وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها
-
أبرز فراشي المكياج التي لا غنى عنها في حقيبتكِ