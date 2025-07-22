الثلاثاء 2025-07-22 03:08 م
 

"ترند التسمير بماء الملح" على تيك توك.. ماذا يقول الخبراء؟

غع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   حذّر أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة من ترند جديد وخطير على تيك توك يُعرف بـ**"التسمير بماء الملح"**، والذي يعتمد على رش مزيج من الملح البحري والماء على الجلد قبل التعرض لأشعة الشمس، بهدف تسريع اكتساب اللون البرونزي.

اضافة اعلان


ورغم ترويج البعض للفكرة على أنها "تفعل العجائب"، حذّر الأطباء من أن هذه الممارسة تؤدي إلى جفاف الجلد، إزالة زيوته الطبيعية، وزيادة حساسيته للأشعة فوق البنفسجية، مما يرفع خطر الحروق الشمسية وتلف الجلد.


وشهدت المنصة حالات سلبية بين المستخدمين، مثل الطفح الجلدي، الاحتراق الشديد، وتفاقم مشاكل البشرة.


ويؤكد الخبراء ضرورة استخدام واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، وتجنّب اتباع ترندات جمالية عشوائية قد تضر بصحة الجلد على المدى الطويل.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن وتركيا

أخبار محلية الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

توتوتت

المرأة والجمال سر رقبة نفرتيتي... ترند تجميلي جديد يغزو العيادات!

مستشفى

أخبار محلية نقابة الاطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - اسماء

هم

مناسبات لبنى النعامي...مبارك التخرج

مهرجان جرش

مهرجان جرش  فعاليات الدورة 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تنطلق مساء الأربعاء من المسرح الشمالي

ةااو

تكنولوجيا 2.5 مليار طلب يوميا.. "شات جي بي تي" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

غا

تكنولوجيا ميزة جديدة في واتساب

ح09

تكنولوجيا هجوم سيبراني واسع يستهدف خوادم مايكروسوفت



 
 





الأكثر مشاهدة