"ترند التسمير بماء الملح" على تيك توك.. ماذا يقول الخبراء؟

الوكيل الإخباري- حذّر أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة من ترند جديد وخطير على تيك توك يُعرف بـ**"التسمير بماء الملح"**، والذي يعتمد على رش مزيج من الملح البحري والماء على الجلد قبل التعرض لأشعة الشمس، بهدف تسريع اكتساب اللون البرونزي.

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ورغم ترويج البعض للفكرة على أنها "تفعل العجائب"، حذّر الأطباء من أن هذه الممارسة تؤدي إلى جفاف الجلد، إزالة زيوته الطبيعية، وزيادة حساسيته للأشعة فوق البنفسجية، مما يرفع خطر الحروق الشمسية وتلف الجلد.



وشهدت المنصة حالات سلبية بين المستخدمين، مثل الطفح الجلدي، الاحتراق الشديد، وتفاقم مشاكل البشرة.



ويؤكد الخبراء ضرورة استخدام واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، وتجنّب اتباع ترندات جمالية عشوائية قد تضر بصحة الجلد على المدى الطويل.