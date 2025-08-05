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تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر، فقد لا يكون السبب مجرد تعب أو توتر… بل نقص في فيتامينات ومعادن أساسية يحتاجها شعرك لينمو ويقوى.

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🔍 أهم العناصر التي يجب فحصها:
فيتامين D
يساعد في تكوين بصيلات الشعر. نقصه شائع بسبب قلة التعرض للشمس.
البيوتين (B7)
ضروري لتحويل البروتين إلى كيراتين، ونقصه يؤدي إلى ترقق الشعر.
الحديد
ينقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر. نقصه أحد أشهر أسباب تساقط الشعر عند النساء.
حمض الفوليك (B9)
يدعم تجديد الخلايا، ونقصه يؤدي إلى ضعف عام وسقوط الشعر.
فيتامين E
يحمي فروة الرأس من التلف ويُحفّز النمو.
الزنك
يساعد في إصلاح الخلايا وتنظيم إفراز الزيوت.
فيتامين C
يعزز امتصاص الحديد ويُسهم في إنتاج الكولاجين، المهم لقوة الشعر.

✅ الخبر الجيد:
تصحيح هذه النواقص عبر الغذاء أو المكملات قد يُظهر تحسنًا واضحًا في نمو الشعر خلال 3 أشهر فقط.


📌 نصيحة:
قبل البدء بأي مكملات، قومي بإجراء تحاليل دم للتأكد من مستويات العناصر بدقة.

 

لبنان 24

 
 
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