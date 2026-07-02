تسريحات مدرسية سريعة تغيّر إطلالة البنات

وتتنوع تسريحات المدرسة بين البسيطة والعملية، ومن أبرزها: الضفيرة الجانبية، وذيل الحصان المرتفع، والضفيرتان المتقابلتان، ونصف الرفعة مع مشبك، والكعكة البسيطة، والكعكتان الجانبيتان، إضافة إلى الضفائر مع كعكة منخفضة، وذيل الحصان الفقاعي، وتسريحة الويفي مع ضفيرة التاج.
وتتميز هذه التسريحات بسهولة تطبيقها وسرعة تنفيذها، كما تحافظ على ترتيب الشعر طوال اليوم الدراسي وتناسب مختلف أطوال الشعر.
وفي الختام، تُعد تسريحات المدرسة وسيلة بسيطة تجمع بين الأناقة والعملية، وتساعد الطالبة على الظهور بإطلالة مرتبة ومريحة خلال يومها الدراسي.
*الضفيرة الجانبية
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