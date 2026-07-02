تسريحات مدرسية سريعة تغيّر إطلالة البنات

الوكيل الإخباري- تمنح تسريحات الشعر للمدرسة الطالبة إطلالة مرتبة تعكس ثقتها بنفسها وتمنحها طاقة إيجابية خلال يومها الدراسي، سواء كانت الطالبة في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

اضافة اعلان



وتتنوع تسريحات المدرسة بين البسيطة والعملية، ومن أبرزها: الضفيرة الجانبية، وذيل الحصان المرتفع، والضفيرتان المتقابلتان، ونصف الرفعة مع مشبك، والكعكة البسيطة، والكعكتان الجانبيتان، إضافة إلى الضفائر مع كعكة منخفضة، وذيل الحصان الفقاعي، وتسريحة الويفي مع ضفيرة التاج.



وتتميز هذه التسريحات بسهولة تطبيقها وسرعة تنفيذها، كما تحافظ على ترتيب الشعر طوال اليوم الدراسي وتناسب مختلف أطوال الشعر.



وفي الختام، تُعد تسريحات المدرسة وسيلة بسيطة تجمع بين الأناقة والعملية، وتساعد الطالبة على الظهور بإطلالة مرتبة ومريحة خلال يومها الدراسي.



*الضفيرة الجانبية





* ذيل الحصان المرتفع

* الضفيرتان المتقابلتان

* نصف الرفعة مع مشبك

*الكعكة البسيطة

* الكعكتان الجانبيتان

* الضفائر مع كعكة منخفضة

* ذيل الحصان الفقاعي