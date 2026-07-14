الثلاثاء 2026-07-14 01:07 م

تشقق القدمين عند النساء.. أسباب شائعة وحلول فعالة - صور

شصثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ تشققات القدمين من المشكلات الشائعة، خاصة لدى النساء، حيث تنتج غالباً عن جفاف الجلد وفقدان الرطوبة، ما يؤدي إلى ظهور تشققات قد تسبب الألم أو الالتهابات إذا لم تتم العناية بها.

ومن أبرز أسباب تشقق القدمين: تغيرات الطقس، ارتداء الأحذية غير المناسبة، الوقوف لفترات طويلة، زيادة الوزن، العوامل الوراثية، التعرق الزائد، نقص بعض الفيتامينات، واستخدام منتجات قاسية على البشرة، إضافة إلى بعض الحالات الصحية مثل السكري واضطرابات الغدة الدرقية.

وللحفاظ على نعومة القدمين، يمكن استخدام علاجات طبيعية تساعد على الترطيب وتجديد البشرة، منها:

زيت جوز الهند: لترطيب الجلد وتقليل التشققات.

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العسل: للمساعدة في ترطيب البشرة وتعزيز التئامها.


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زيت الزيتون: لغناه بفيتامين E والأحماض الدهنية المغذية.


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مقشر السكر والليمون: لإزالة خلايا الجلد الميتة.


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الألوفيرا والأفوكادو: لترطيب البشرة وتجديدها.


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نقع القدمين بالملح الإنجليزي: للمساعدة في إزالة الجلد الميت.


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كما يُنصح بالترطيب اليومي، ارتداء أحذية مريحة، استخدام الجوارب القطنية بعد الترطيب، وتقشير القدمين بلطف للحفاظ على مظهر صحي وناعم.

 
 


gnews

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