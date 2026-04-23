الخميس 2026-04-23 02:42 م

تغسلين وجهك بالماء والصابون فقط؟ توقفي فوراً.. كارثة تهدد بشرتك!

تعبيرية
 
الخميس، 23-04-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   لا يُعد الاعتماد على الماء والصابون وحدهما كافيًا لتنظيف الوجه والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى جفاف الجلد وتهيّج المسام، خاصة عند استخدام أنواع صابون تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

ويشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن الحل الأمثل يكمن في اتباع روتين تنظيف متكامل يُعرف بـ"التنظيف المزدوج"، والذي يبدأ باستخدام منظف زيتي أو ماء "مايسيلار" لإزالة المكياج والرواسب الدهنية، يليه غسول مائي مناسب لنوع البشرة للتخلص من الشوائب العميقة.


كما يُنصح باستخدام "التونر" بعد التنظيف، لما له من دور في إعادة التوازن الهيدروجيني (PH) للبشرة والمساعدة على تضييق المسام، إلى جانب أهمية الترطيب الفوري للحفاظ على رطوبة الجلد ومنع فقدان السوائل.


ويؤكد الخبراء أن إهمال التنظيف العميق قد يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وظهور البثور والرؤوس السوداء، ما يسرّع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ويؤثر سلبًا على مظهر البشرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

ب

شؤون برلمانية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

أخبار محلية الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

منوعات دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

أخبار محلية الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

تعبيرية

طب وصحة فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا

فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"

عربي ودولي فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"



 
 






الأكثر مشاهدة

 