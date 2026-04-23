تغسلين وجهك بالماء والصابون فقط؟ توقفي فوراً.. كارثة تهدد بشرتك!

ويشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن الحل الأمثل يكمن في اتباع روتين تنظيف متكامل يُعرف بـ"التنظيف المزدوج"، والذي يبدأ باستخدام منظف زيتي أو ماء "مايسيلار" لإزالة المكياج والرواسب الدهنية، يليه غسول مائي مناسب لنوع البشرة للتخلص من الشوائب العميقة.
كما يُنصح باستخدام "التونر" بعد التنظيف، لما له من دور في إعادة التوازن الهيدروجيني (PH) للبشرة والمساعدة على تضييق المسام، إلى جانب أهمية الترطيب الفوري للحفاظ على رطوبة الجلد ومنع فقدان السوائل.
ويؤكد الخبراء أن إهمال التنظيف العميق قد يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وظهور البثور والرؤوس السوداء، ما يسرّع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ويؤثر سلبًا على مظهر البشرة.
-
أخبار متعلقة
-
