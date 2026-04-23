تغسلين وجهك بالماء والصابون فقط؟ توقفي فوراً.. كارثة تهدد بشرتك!

الوكيل الإخباري- لا يُعد الاعتماد على الماء والصابون وحدهما كافيًا لتنظيف الوجه والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى جفاف الجلد وتهيّج المسام، خاصة عند استخدام أنواع صابون تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

ويشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن الحل الأمثل يكمن في اتباع روتين تنظيف متكامل يُعرف بـ"التنظيف المزدوج"، والذي يبدأ باستخدام منظف زيتي أو ماء "مايسيلار" لإزالة المكياج والرواسب الدهنية، يليه غسول مائي مناسب لنوع البشرة للتخلص من الشوائب العميقة.



كما يُنصح باستخدام "التونر" بعد التنظيف، لما له من دور في إعادة التوازن الهيدروجيني (PH) للبشرة والمساعدة على تضييق المسام، إلى جانب أهمية الترطيب الفوري للحفاظ على رطوبة الجلد ومنع فقدان السوائل.