تقنيات حديثة تغني عن البوتوكس والفيلر

وتعتمد هذه التقنيات الحديثة على تحفيز الخلايا لإنتاج الكولاجين والإيلاستين باستخدام الموجات الراديوية وأجهزة الليزر والتحفيز الحراري لطبقات الجلد العميقة، ما يمنح نتائج ملحوظة دون الحاجة لفترة تعافٍ طويلة.
ويشير خبراء التجميل إلى أن الاتجاه العالمي الحالي يركز على الحفاظ على المظهر الطبيعي للبشرة، مع تقليل الاعتماد على الحقن التجميلية المبالغ فيها، مما يفتح مرحلة جديدة في العناية بالبشرة.
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