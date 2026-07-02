الخميس 2026-07-02 12:20 م

تقنيات حديثة تغني عن البوتوكس والفيلر

سيق
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   تشهد تقنيات طب التجميل تطورًا متسارعًا يتيح تحسين نضارة البشرة وشد الترهلات بطرق غير جراحية وآمنة، بعيدًا عن العمليات التقليدية والحقن التجميلية.اضافة اعلان


وتعتمد هذه التقنيات الحديثة على تحفيز الخلايا لإنتاج الكولاجين والإيلاستين باستخدام الموجات الراديوية وأجهزة الليزر والتحفيز الحراري لطبقات الجلد العميقة، ما يمنح نتائج ملحوظة دون الحاجة لفترة تعافٍ طويلة.

ويشير خبراء التجميل إلى أن الاتجاه العالمي الحالي يركز على الحفاظ على المظهر الطبيعي للبشرة، مع تقليل الاعتماد على الحقن التجميلية المبالغ فيها، مما يفتح مرحلة جديدة في العناية بالبشرة.
 
 


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