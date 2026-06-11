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تقنيات حديثة لنحت الوجه بلمسات طبيعية

قفشثقف
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-   أصبح النحت غير الجراحي من أبرز اتجاهات التجميل الحديثة، إذ يتيح تحسين ملامح الوجه وإبرازها بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى عمليات جراحية أو فترات تعافٍ طويلة.

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ويعتمد هذا النوع من الإجراءات على تقنيات متنوعة تستهدف شد الجلد، وتحسين التناسق، وتقليل الدهون الموضعية، مع الحفاظ على تعابير الوجه وهويته الطبيعية.

 

وتشمل أبرز الوسائل المستخدمة: الفيلر، والبوتوكس، وأجهزة شد الجلد، وحقن إذابة الدهون، والخيوط التجميلية.


وتتميز هذه الإجراءات بأنها لا تتطلب تخديرًا عامًا، ولا تترك ندوبًا، كما توفر نتائج طبيعية وفترة تعافٍ قصيرة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ترهل خفيف إلى متوسط أو فقدان بسيط في حجم الوجه وتوازنه.


أما حالات الترهل الشديد أو التغيرات الكبيرة في بنية الوجه، فقد تتطلب حلولًا جراحية للحصول على نتائج أكثر فعالية.

 
 


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