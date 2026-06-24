تقنية ثورية تُعيد إنبات الشعر: علاج جديد للصلع بلا جراحة ولا زراعة

10:39 ص

الوكيل الإخباري- سجلت الأوساط الطبية والتجميلية تقدماً جديداً في علاج الصلع، بعد نجاح تقنية مبتكرة تحفّز نمو الشعر عبر محاكاة البيئة الحيوية التي ينمو فيها شعر الجنين داخل رحم الأم. اضافة اعلان





وتعتمد التقنية على تنشيط بروتين "Wnt"، المسؤول عن توجيه الخلايا الجذعية لتكوين بصيلات شعر جديدة وقوية، وهو المسار البيولوجي نفسه المستخدم خلال المراحل الجنينية المبكرة.



وأظهرت التجارب السريرية نتائج واعدة، إذ ساعدت التقنية في تنشيط البصيلات الضامرة وتحفيز نمو الشعر مجدداً دون الحاجة إلى زراعة الشعر، ما قد يوفر خياراً علاجياً جديداً لملايين الأشخاص الذين يعانون من الصلع وتساقط الشعر.









