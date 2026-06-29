تكتل المكياج.. أخطاء بسيطة تفسد إطلالتك

وينصح خبراء التجميل بترطيب البشرة جيدًا قبل وضع المكياج، واختيار مستحضرات متوافقة في تركيبتها، مع تطبيقها بالتربيت باستخدام إسفنجة رطبة وتجنب الإفراط في البودرة. وفي حال تكتل المكياج، يمكن استخدام رذاذ مثبت أو مرطب لاستعادة مظهره الطبيعي.
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