تكتل المكياج.. أخطاء بسيطة تفسد إطلالتك

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الوكيل الإخباري- يُعد تكتل المكياج (Cakey Makeup) من أكثر المشكلات شيوعًا، إذ يُظهر كريم الأساس والبودرة بطبقات سميكة تبرز عيوب البشرة بدلًا من إخفائها، وغالبًا ما ينتج عن ضعف ترطيب البشرة أو استخدام منتجات غير متوافقة. اضافة اعلان





وينصح خبراء التجميل بترطيب البشرة جيدًا قبل وضع المكياج، واختيار مستحضرات متوافقة في تركيبتها، مع تطبيقها بالتربيت باستخدام إسفنجة رطبة وتجنب الإفراط في البودرة. وفي حال تكتل المكياج، يمكن استخدام رذاذ مثبت أو مرطب لاستعادة مظهره الطبيعي.









