تمارين القوة تحمي قلب المرأة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية يمنح النساء حماية أكبر من أمراض القلب على المدى الطويل.

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وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف امرأة، وأظهرت أن ممارسة تمارين القوة لمدة ساعتين أسبوعياً على الأقل ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، فيما تقلل كل ساعة إضافية أسبوعياً هذا الخطر بنسبة 5%.



كما بيّنت النتائج أن النساء اللواتي جمعن بين تمارين المقاومة والأنشطة الهوائية، مع تقليل فترات الجلوس الطويلة، سجلن أدنى مستويات خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.