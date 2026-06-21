الأحد 2026-06-21 01:03 م

تمارين القوة تحمي قلب المرأة

صث4ق
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية يمنح النساء حماية أكبر من أمراض القلب على المدى الطويل.

اضافة اعلان


وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف امرأة، وأظهرت أن ممارسة تمارين القوة لمدة ساعتين أسبوعياً على الأقل ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، فيما تقلل كل ساعة إضافية أسبوعياً هذا الخطر بنسبة 5%.


كما بيّنت النتائج أن النساء اللواتي جمعن بين تمارين المقاومة والأنشطة الهوائية، مع تقليل فترات الجلوس الطويلة، سجلن أدنى مستويات خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأوضح الباحثون أن تمارين المقاومة تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات السكر والكوليسترول، وزيادة الكتلة العضلية، فيما حذرت الدراسة من أن الجلوس لفترات طويلة قد يضر بصحة القلب حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بشار الأسد

عربي ودولي لماذا نُقل بشار الأسد وأفراد عائلته إلى أحد الملاجئ ؟

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

اعر

فن ومشاهير مصر تودّع فنانا شابا شهيرا

ات

عربي ودولي بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم

عناصر من الجيش اللبناني

عربي ودولي الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أخبار محلية نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا (وسط)، بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان، في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة

عربي ودولي مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع مفاوضات سويسرا

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا

أخبار محلية ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 