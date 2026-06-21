تمارين القوة تحمي قلب المرأة

وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف امرأة، وأظهرت أن ممارسة تمارين القوة لمدة ساعتين أسبوعياً على الأقل ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، فيما تقلل كل ساعة إضافية أسبوعياً هذا الخطر بنسبة 5%.
كما بيّنت النتائج أن النساء اللواتي جمعن بين تمارين المقاومة والأنشطة الهوائية، مع تقليل فترات الجلوس الطويلة، سجلن أدنى مستويات خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضح الباحثون أن تمارين المقاومة تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات السكر والكوليسترول، وزيادة الكتلة العضلية، فيما حذرت الدراسة من أن الجلوس لفترات طويلة قد يضر بصحة القلب حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام.
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