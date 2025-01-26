تمارين فعّالة لنحت البطن وتقوية العضلات

الوكيل الإخباري- تمارين تقوية عضلات البطن هي من أهم العوامل التي تساهم في نحت البطن وتقوية المنطقة المركزية للجسم. إليك بعض التمارين المستهدفة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق هذا الهدف:



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- تمارين البطن (Crunches):

استلقِ على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض.

ضع يديك خلف رأسك أو عبر صدرك.

ارفع رأسك وكتفيك نحو ركبتيك مع الحفاظ على عضلات بطنك مشدودة.

كرر التمرين لعدة مرات.

- البلانك (Plank):

استلقِ على بطنك ورفع جسمك على أصابع قدميك وكوعي يديك.

حافظ على جسمك مشدودًا في خط مستقيم من الرأس إلى الكعبين.

حاول البقاء في هذا الوضع لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، ثم استرح.

- تمرين الدراجة (Bicycle Crunches):

استلقِ على ظهرك مع رفع قدميك بشكل موازٍ للأرض.

حرك ساقك اليمنى كما لو أنك تدير دراجة، في حين أن مرفقك الأيسر يقترب من ركبتك اليمنى.

ثم قم بتبديل الحركة بحيث تقترب مرفقك الأيمن من ركبتك اليسرى.

- التمارين الهوائية (Cardio Exercises):

التمارين مثل المشي السريع، الجري، السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية تساعد في حرق الدهون الزائدة في الجسم بشكل عام، بما في ذلك منطقة البطن.

- تمرين الرفع الساقي (Leg Raises):

استلقِ على ظهرك مع الحفاظ على ساقيك ممدودتين.

ارفع ساقيك معًا باتجاه السقف بشكل مستقيم، ثم اخفضهما ببطء نحو الأرض دون أن تلمس الأرض.

كرر التمرين لعدة مرات.