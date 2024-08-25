تناولي هذا النوع من المكسّرات يومياً للوقاية من التجاعيد

الوكيل الإخباري- أكدت دراسة حديثة أهمية اللوز للصحة وفوائده لتعزيز شباب البشرة والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.



وأظهرت دراسة أميركيّة جديدة أن تناول 3 حفنات من اللوز يومياً يُشكّل وسيلة طبيعيّة للوقاية من التجاعيد نظراً لغنى اللوز بالفيتامين E الذي يؤمّن حمايةً لخلايا البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما يعمل على تغذيتها بالعمق.

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وكشفت الدراسة السريريّة التي استمرّت 24 أسبوعاً أن النساء اللواتي تناولن ما يُعادل 400 سعُرة حراريّة من اللوز يومياً (حوالي 3 حفنات) لاحظن تراجعاً كبيراً في الخطوط والتجاعيد والتصبّغات.



ونُشرت هذه الدراسة في مجلة علميّة تابعة لمنشورات MDPI Journals السويسريّة. وقد تناولت تأثير استهلاك اللوز في شيخوخة البشرة، وجاءت لتؤكّد أهمية دراسة سبق أن أجرتها جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة ودرست طوال عامين تطوّر ظهور التجاعيد لدى 56 سيدة تتراوح أعمارهن بين 47 و84 عاماً.



وقد سجّلت نتائج الدراسة انخفاضاً في متوسط عمق التجاعيد بحوالي 16% لدى مُستهلكات اللوز يومياً طوال 24 أسبوعاً، وتمّ أيضاً تسجيل تراجع حدّة التصبّغات بنسبة 20 بالمئة %.



لذا، لا تتردّدي في استهلاك اللوز يومياً على الفطور أو كوجبة خفيفة للاستفادة من خصائصه الغذائية وتأثيره المُضاد للشيخوخة.