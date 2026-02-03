الثلاثاء 2026-02-03 01:47 م

تنسيق الدنيم هذا الشتاء بلمسات عصرية

الوكيل الإخباري-   يحافظ الدنيم على حضوره اللافت من موسم إلى آخر في عالم الموضة وخزانة كل امرأة، فيما تتجدّد طرق تنسيقه وتتنوع القصّات والموديلات. وقد أكّدت مدرّجات العروض والمجموعات الجديدة لعام 2026 أن الدنيم، بابتكاراته المتنوّعة، سيبقى في صدارة الصيحات هذا العام.اضافة اعلان


طرائق تنسيق الدنيم هذا الشتاء و5 قطع رائجة

سواء أكنتِ من محبّات الجينز الكلاسيكي مع تيشيرت أبيض، أم تميلين إلى قطع الدنيم بطابع فينتاج مثل الحقائب والإكسسوارات، نقدّم لكِ خمس قطع دنيم أساسية ستكون حاضرة بقوّة وترافقك في إطلالاتك طوال السنة.

1- جمبسوت الدنيم

سيطرت صيحة الجمبسوت منذ بداية الشتاء، ولاحظنا إقبال مدوّنات الموضة والفاشينيستات على اعتمادها، كلٌّ بأسلوبها الخاص. ويُعدّ جمبسوت الدنيم من أكثر التصاميم العملية والرائجة، إذ يجمع بين اللمسة العصرية وسهولة التنسيق.
يمكن ارتداؤه مع البوتس لإطلالة أكثر جرأة، أو مع الكعب العالي للحصول على مظهر أنيق وعصري. كما يمكنكِ إضافة معطف طويل في الأيام الباردة ليمنح الإطلالة دفئًا إضافيًا ولمسة راقية.

2- بوت الدنيم

يُعدّ البوت الحذاء الأساسي لموسم الشتاء، لذلك من الجميل اعتماد موديلات مختلفة لتنسيقها مع إطلالاتك خلال أيام البرد. وتُعتبر بوتات الدنيم بجميع أطوالها من أكثر التصاميم جرأة وعصرية، رغم أنها قد تبدو صعبة التنسيق للوهلة الأولى.
لكن السر يكمن في اختيار قطع بسيطة توازن الإطلالة، مثل قميص أبيض مع تنورة دنيم قصيرة، أو اعتماد إطلالة مونوكروم تُبرز البوت كعنصر أساسي في اللوك.
 
 


