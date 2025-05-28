تونر الأرز.. مستحضر تجميلي كوري يحول جمال بشرتكِ

الوكيل الإخباري- في عالم الجمال الكوري (K-beauty)، يبرز تونر الأرز كأحد المنتجات الطبيعية الفعالة التي تجمع بين البساطة والنتائج المبهرة، ويُعد خيارًا مثالياً لكل أنواع البشرة.

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أبرز فوائد تونر الأرز:

تفتيح البشرة وتوحيد لونها:

غني بفيتامين B3 (النياسيناميد) ومضادات الأكسدة، يساهم في تقليل البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس وحب الشباب.

ترطيب خفيف وعميق:

يوفر ترطيبًا سريع الامتصاص دون أن يترك أثراً دهنياً، ما يجعله مثالياً للبشرة الجافة والمختلطة.

تعزيز حاجز البشرة الطبيعي:

يحتوي على السيراميدات والأحماض الأمينية التي تحمي من الجفاف والعوامل البيئية.

مكافحة الشيخوخة:

بفضل مضادات الأكسدة، يقلل من الخطوط الدقيقة ويمنح البشرة مظهراً ناعماً وشاباً.

تهدئة البشرة الحساسة:

تركيبته اللطيفة تساعد في تقليل الالتهاب والاحمرار، وهو مناسب لمن يعانون الوردية أو التهيج.

تحسين امتصاص باقي منتجات العناية:

يساعد في تنظيف المسام وتحضير البشرة لامتصاص السيرومات والمرطبات بشكل أفضل.

آمن ومناسب للجميع:

تركيبته «غير كوميدوغينيك» لا تسد المسام، ما يجعله مناسبًا لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك الدهنية والمعرضة لحب الشباب.