تونر الأرز.. مستحضر تجميلي كوري يحول جمال بشرتكِ

أبرز فوائد تونر الأرز:
غني بفيتامين B3 (النياسيناميد) ومضادات الأكسدة، يساهم في تقليل البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس وحب الشباب.
ترطيب خفيف وعميق:
يوفر ترطيبًا سريع الامتصاص دون أن يترك أثراً دهنياً، ما يجعله مثالياً للبشرة الجافة والمختلطة.
تعزيز حاجز البشرة الطبيعي:
يحتوي على السيراميدات والأحماض الأمينية التي تحمي من الجفاف والعوامل البيئية.
مكافحة الشيخوخة:
بفضل مضادات الأكسدة، يقلل من الخطوط الدقيقة ويمنح البشرة مظهراً ناعماً وشاباً.
تهدئة البشرة الحساسة:
تركيبته اللطيفة تساعد في تقليل الالتهاب والاحمرار، وهو مناسب لمن يعانون الوردية أو التهيج.
تحسين امتصاص باقي منتجات العناية:
يساعد في تنظيف المسام وتحضير البشرة لامتصاص السيرومات والمرطبات بشكل أفضل.
آمن ومناسب للجميع:
تركيبته «غير كوميدوغينيك» لا تسد المسام، ما يجعله مناسبًا لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك الدهنية والمعرضة لحب الشباب.
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