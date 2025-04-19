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جمالكِ من المطبخ!.. كريم الأرز الكوري لبشرة زجاجية في 30 يوما فقط

لااى
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   وسط تنامي الاهتمام بروتينات الجمال الكورية، برزت وصفة طبيعية تُعرف باسم "كريم الأرز"، والذي وصفه خبراء التجميل بأنه أحد أسرار البشرة الزجاجية التي تتميز بها النساء في كوريا الجنوبية.

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وتعتمد هذه الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، أبرزها الأرز والحليب، وتُستخدم بشكل موضعي على البشرة لتحفيز الإشراق، التنعيم، وتقليل التصبغات.


ويُشير مختصو العناية بالبشرة إلى أن الاستخدام المنتظم لكريم الأرز – بمعدل 3 مرات أسبوعيًا – يساعد على:
توحيد لون البشرة
تصغير المسام
تعزيز الترطيب الطبيعي
تجديد خلايا الجلد


كما أوضحوا أن نتائج ملحوظة تبدأ بالظهور بعد 4 أسابيع فقط، خاصة إذا تم استخدامه ضمن روتين يومي متكامل يشمل التنظيف، الترطيب، والحماية من الشمس.


وتعود فعالية كريم الأرز إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، النشا، والفيتامينات المغذية للبشرة، والتي تلعب دورًا هامًا في مكافحة الشوائب ومنح الوجه ملمسًا حريريًا ولمعانًا صحيًا.

 
gnews

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