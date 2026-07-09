الخميس 2026-07-09 01:52 م

حاجز البشرة.. خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة الجلد

ثب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد حاجز البشرة خط الدفاع الأول عن الجلد، إذ يحميه من فقدان الرطوبة والعوامل الخارجية. وقد يؤدي الإفراط في استخدام المنتجات القاسية والتعرض للملوثات إلى إضعافه، ما يسبب الجفاف والتهيج وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.اضافة اعلان


وينصح الخبراء بترميم الحاجز الجلدي عبر تبسيط روتين العناية، وتجنب الإفراط في التقشير، واستخدام منتجات مرطبة تحتوي على السيراميد والأحماض الدهنية والهيالورونيك أسيد، إلى جانب استخدام واقي الشمس يومياً للحفاظ على بشرة صحية ومرنة.
 
 


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