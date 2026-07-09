حاجز البشرة.. خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة الجلد

وينصح الخبراء بترميم الحاجز الجلدي عبر تبسيط روتين العناية، وتجنب الإفراط في التقشير، واستخدام منتجات مرطبة تحتوي على السيراميد والأحماض الدهنية والهيالورونيك أسيد، إلى جانب استخدام واقي الشمس يومياً للحفاظ على بشرة صحية ومرنة.
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