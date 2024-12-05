حافظي على صفاء بشرة وجهك بالترطيب

وبعيداً عن المشاكل التي تصيب البشرة، جراء الشيخوخة والتقدم في العمر، يبقى الاهتمام بنضارة البشرة عاملاً روتينياً يومياً، يجب الحفاظ عليه، خاصة أن ترطيب البشرة يعد متاحاً، إذا تذكرنا أن 70% من الجسم فيه ماء، وهذا يعني أن ترطيب بشرة الجسم بالماء تسير بصورة طبيعية، للحفاظ على عمليات الجسم اليومية المطلوبة.
ويجب على الراغبات في الحفاظ على بشرة نضرة وحيوية، الاهتمام بها وعنايتها من خلال الابتعاد عن المضار والسلبيات المذكورة سابقاً، فضلاً عن حمايتها بكريمات مرطبة ذات ملمس حريري، لا تدخل في تركيباتها مواد كيميائية، فضلاً عن الانتباه لعلامات فقدان البشرة حيويتها ونضارتها، ومن أبرزها: الجفاف، والخطوط الدقيقة، والاحمرار المُنتشر على الوجنتين، وفقدان الحيوية، وعدم التجانس في البشرة، كما تترافق هذه المظاهر مع الشعور بعدم الراحة، أو الوخز، أو تقلص الجلد.
وإلى جانب ذلك كله، يمكن بعد استشارة الطبيب المختص، اعتماد نوعين من أمصال المرطبات، التي تعتني بالبشرة؛ لاستخدامهما بواقع مرتين صباحاً ومساءً، وتختلف استخداماتهما بين الحاجة للوقاية من أشعة الشمس الضارة، وإراحة البشرة قبل الخلود إلى النوم.
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