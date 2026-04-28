حذاء القبقاب خيار أساسي في موضة 2026

الوكيل الإخباري- يعود حذاء القبقاب هذا الموسم كإحدى أبرز صيحات ربيع 2026، بتصاميم متجددة وخامات متنوعة تعكس تطور حضوره عبر الزمن. تعود أصوله إلى القرن الثالث عشر في أوروبا، حيث ارتبط بوظيفته العملية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى عنصر لافت في عالم الموضة.

اضافة اعلان



في هذا الموسم، يتقدم القبقاب بروح معاصرة، مع تنوع في الخامات يتراوح بين الجلد المنسوج والجلد المدبوغ، إلى جانب تفاصيل مزخرفة تضيف لمسة عصرية واضحة. وقد جاء حضوره على منصات العروض بأساليب حديثة عززت مكانته، ليصبح خياراً أساسياً يرافق الإطلالات اليومية بطابع يجمع بين الراحة والأناقة.



تنسيقات عصرية لحذاء القبقاب الخشبي في 2026



تتألق الأحذية الخشبية هذا الموسم بقصات متنوعة، من بينها التصاميم المفتوحة من الخلف، التي تضفي عليها طابعاً عصرياً وتمنحها سهولة في الارتداء. وإذا كنتِ تميلين إلى الخيارات الحديثة البعيدة عن الكلاسيكية، فهذه بعض الأفكار لتنسيق حذاء القبقاب بأسلوب يعكس روح الموضة اليوم.



حذاء القبقاب مع سراويل الدنيم لإطلالة كاجوال لافتة



لإطلالة كاجوال بحذاء مميز ومختلف، ننصحك بتنسيق حذاء القبقاب مع سروال الدنيم الربيعي. يتميز هذا الحذاء الخشبي بخاماته المتنوعة، سواء من الجلد المدبوغ أو الجلد الطبيعي المزين بالدبابيس المعدنية، ما يبرز جماله ويمنح الإطلالة لمسة لافتة. أكملي أناقتك بقميص مخطط وحقيبة يد من الجلد الفاخر، لتحصلي على إطلالة متوازنة تجمع بين البساطة والتميّز.



الأحذية الخشبية مع الفساتين والتنانير القصيرة