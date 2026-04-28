حذاء القبقاب خيار أساسي في موضة 2026

في هذا الموسم، يتقدم القبقاب بروح معاصرة، مع تنوع في الخامات يتراوح بين الجلد المنسوج والجلد المدبوغ، إلى جانب تفاصيل مزخرفة تضيف لمسة عصرية واضحة. وقد جاء حضوره على منصات العروض بأساليب حديثة عززت مكانته، ليصبح خياراً أساسياً يرافق الإطلالات اليومية بطابع يجمع بين الراحة والأناقة.
تنسيقات عصرية لحذاء القبقاب الخشبي في 2026
تتألق الأحذية الخشبية هذا الموسم بقصات متنوعة، من بينها التصاميم المفتوحة من الخلف، التي تضفي عليها طابعاً عصرياً وتمنحها سهولة في الارتداء. وإذا كنتِ تميلين إلى الخيارات الحديثة البعيدة عن الكلاسيكية، فهذه بعض الأفكار لتنسيق حذاء القبقاب بأسلوب يعكس روح الموضة اليوم.
حذاء القبقاب مع سراويل الدنيم لإطلالة كاجوال لافتة
لإطلالة كاجوال بحذاء مميز ومختلف، ننصحك بتنسيق حذاء القبقاب مع سروال الدنيم الربيعي. يتميز هذا الحذاء الخشبي بخاماته المتنوعة، سواء من الجلد المدبوغ أو الجلد الطبيعي المزين بالدبابيس المعدنية، ما يبرز جماله ويمنح الإطلالة لمسة لافتة. أكملي أناقتك بقميص مخطط وحقيبة يد من الجلد الفاخر، لتحصلي على إطلالة متوازنة تجمع بين البساطة والتميّز.
الأحذية الخشبية مع الفساتين والتنانير القصيرة
برزت أحذية القبقاب في عرض Chloé قبل عامين، حيث لفتت الأنظار بتصاميمها ذات الكعب العريض والنعل الخشبي السميك. اليوم، تواصل هذه القطعة حضورها ضمن صيحات ربيع 2026 بأسلوب أكثر حداثة، إذ تنسجم قصتها بسهولة مع القطع القصيرة مثل التنانير المزينة بالشراشيب، لتمنح الإطلالة لمسة حيوية وعصرية.
-
-
