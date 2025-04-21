حذاء رياضي أخضر يضفي لمسة من البهجة في ربيع/صيف 2025

ويعتبر الأخضر من الألوان السهلة التنسيق، حيث يمكن دمجه مع العديد من الألوان الأخرى مثل البيج والكريمي والأزرق البحري، إضافة إلى الأسود والأبيض. ولإطلالة مميزة، يمكن تنسيق الحذاء الأخضر مع البنطال الجينز أو حتى مع ألوان متناسقة ضمن نفس العائلة اللونية، مثل تنسيق حذاء أخضر زيتوني مع بنطال أخضر فستقي أو كاكي.
كما أن الحذاء الرياضي الأخضر يضيف لمسة جمالية وبهجة للإطلالات الأحادية اللون، مثل إطلالة الأسود أو البيج الكاملة.
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