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حذاء رياضي أخضر يضفي لمسة من البهجة في ربيع/صيف 2025

ببقف
تعبيرية
 
الإثنين، 21-04-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري -  يشهد موسم ربيع/صيف 2025 بروز الحذاء الرياضي باللون الأخضر ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالحيوية والإقبال على الحياة. مجلة "ستايل بوك" تبرز في تقريرها عن هذا الموسم أن الحذاء الرياضي يأتي بألوان متعددة من الأخضر، بدءًا من الفستقي الباستيلي، وصولاً إلى الزمردي الساطع والأخضر الداكن المستوحى من ألوان الغابات.

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ويعتبر الأخضر من الألوان السهلة التنسيق، حيث يمكن دمجه مع العديد من الألوان الأخرى مثل البيج والكريمي والأزرق البحري، إضافة إلى الأسود والأبيض. ولإطلالة مميزة، يمكن تنسيق الحذاء الأخضر مع البنطال الجينز أو حتى مع ألوان متناسقة ضمن نفس العائلة اللونية، مثل تنسيق حذاء أخضر زيتوني مع بنطال أخضر فستقي أو كاكي.


كما أن الحذاء الرياضي الأخضر يضيف لمسة جمالية وبهجة للإطلالات الأحادية اللون، مثل إطلالة الأسود أو البيج الكاملة.

 

الجزيرة 

 
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