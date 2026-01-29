حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

11:24 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762648 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قد تضم خزانتك عشرات الحقائب المميزة، إلا أن بعض التصاميم الأيقونية تبقى حاضرة دائمًا بفضل أناقتها الخالدة وقدرتها على مواكبة مختلف الأزمنة والمناسبات دون أن تفقد رونقها. اضافة اعلان





ومع عودة الاهتمام بالموضة المستوحاة من بدايات الألفية الجديدة، تشهد بعض الحقائب الكلاسيكية إقبالًا متزايدًا، إذ تعكس ذوقًا خاصًا بعيدًا عن تقلّبات الصيحات السريعة، وتبقى قطعًا ثمينة ترافق المرأة لسنوات طويلة وتنسجم بسهولة مع مختلف الإطلالات.



وتشير المتابعات الحديثة إلى أن الحقائب التي طُرحت في العقد الأول من الألفية عادت لتفرض حضورها مجددًا على ساحة الموضة، في دلالة واضحة على الحنين إلى التصاميم العصرية ذات الطابع الكلاسيكي.



تصاميم كلاسيكية يمكن اعتمادها طوال العام



إذا كنتِ تمتلكين هذا النوع من الحقائب، فقد يكون الوقت مناسبًا لسحبها من خزانتك وإعادة تنسيقها بأسلوب عصري، إذ إن هذه القطع لا تزال تحتفظ بجاذبيتها، وتُعد خيارًا مثاليًا لكل موسم.



ومن أبرز هذه التصاميم حقيبة ظهرت لأول مرة عام 2005، وارتبطت بنجمات تلك المرحلة، لتعود اليوم بتفاصيل متجددة تجمع بين الجلد الفاخر واللمسات الدقيقة التي تعكس روح الأناقة العصرية.

تم نسخ الرابط





