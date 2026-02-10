الثلاثاء 2026-02-10 02:34 م

حقائب الشمواه تتصدّر موضة هذا الشتاء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   يرتبط القماش المخملي والشمواه دائمًا بأجواء الشتاء، وغالبًا ما نراه حاضرًا بقوة في قطع الملابس الخاصة بالموسم. لكن هذا العام، انتقل بريق الشمواه من الأزياء إلى الإكسسوارات، وتحديدًا إلى الحقائب التي أصبحت نجمة الإطلالات الشتوية.اضافة اعلان


الشمواه نجم حقائب هذا الشتاء

يضفي الشمواه لمسة فاخرة على أي إطلالة، ويتناغم تمامًا مع أجواء الموسم. وقدّمت العديد من العلامات تصاميم وألوانًا متنوّعة منه لتلائم مختلف الأذواق. لذلك جمعنا لكِ 3 من أجمل حقائب الشمواه التي أحببناها، ويمكنكِ تسوّقها الآن.

1- Miu Miu Aracadie Matelassé Tote Bag باللون الأحمر

قدّمت علامة Miu Miu هذا الموسم مجموعة لافتة من حقائب الجلد الشمواه، مزجت فيها بين تصميمها الأيقوني والخامة الدافئة بأسلوب عصري. وطرحت الدار حقيبة شمواه باللون الأحمر، أحد أكثر الألوان رواجًا لهذا الموسم. وإذا كنتِ تبحثين عن حقيبة مميّزة تضيف لمسة لونية قوية إلى إطلالاتك، فإن هذا التصميم من Miu Miu يُعد خيارًا مثاليًا.

2- The Story Suede Satchel من Alexander McQueen

أصدرت علامة ألكسندر ماكوين حقيبة من الشمواه بتصميم عملي يناسب مشاويرك اليومية ويليق بإطلالات المكتب الرسمية. تأتي الحقيبة بعدة ألوان، من بينها البني الفاتح الذي ينسجم بسهولة مع العديد من الدرجات الأخرى، ويُعد من أكثر الألوان رواجًا في الحقائب هذا العام.

3- Le Teckel Clutch من Alaïa

تُعد حقيبة Le Teckel من Alaïa استثمارًا مثاليًا إذا كنتِ تبحثين عن حقيبة شمواه أنيقة تضيف إلى إطلالاتك لمسة فخامة ورقي. تأتي بتصميم يحمل بصمة الدار المميزة، بينما يمنحها اللون الأسود الغني حضورًا أكثر أناقة، ما يجعلها قطعة كلاسيكية يمكن اعتمادها في مختلف المواسم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

أخبار محلية ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

ل

أخبار محلية بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي

كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

أخبار الشركات كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

ب

أخبار محلية حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

فن ومشاهير إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

فن ومشاهير الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

ب

أخبار محلية شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة



 






الأكثر مشاهدة