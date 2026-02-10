حقائب الشمواه تتصدّر موضة هذا الشتاء

11:47 ص

الوكيل الإخباري- يرتبط القماش المخملي والشمواه دائمًا بأجواء الشتاء، وغالبًا ما نراه حاضرًا بقوة في قطع الملابس الخاصة بالموسم. لكن هذا العام، انتقل بريق الشمواه من الأزياء إلى الإكسسوارات، وتحديدًا إلى الحقائب التي أصبحت نجمة الإطلالات الشتوية.





الشمواه نجم حقائب هذا الشتاء



يضفي الشمواه لمسة فاخرة على أي إطلالة، ويتناغم تمامًا مع أجواء الموسم. وقدّمت العديد من العلامات تصاميم وألوانًا متنوّعة منه لتلائم مختلف الأذواق. لذلك جمعنا لكِ 3 من أجمل حقائب الشمواه التي أحببناها، ويمكنكِ تسوّقها الآن.



1- Miu Miu Aracadie Matelassé Tote Bag باللون الأحمر



قدّمت علامة Miu Miu هذا الموسم مجموعة لافتة من حقائب الجلد الشمواه، مزجت فيها بين تصميمها الأيقوني والخامة الدافئة بأسلوب عصري. وطرحت الدار حقيبة شمواه باللون الأحمر، أحد أكثر الألوان رواجًا لهذا الموسم. وإذا كنتِ تبحثين عن حقيبة مميّزة تضيف لمسة لونية قوية إلى إطلالاتك، فإن هذا التصميم من Miu Miu يُعد خيارًا مثاليًا.



2- The Story Suede Satchel من Alexander McQueen



أصدرت علامة ألكسندر ماكوين حقيبة من الشمواه بتصميم عملي يناسب مشاويرك اليومية ويليق بإطلالات المكتب الرسمية. تأتي الحقيبة بعدة ألوان، من بينها البني الفاتح الذي ينسجم بسهولة مع العديد من الدرجات الأخرى، ويُعد من أكثر الألوان رواجًا في الحقائب هذا العام.



3- Le Teckel Clutch من Alaïa



تُعد حقيبة Le Teckel من Alaïa استثمارًا مثاليًا إذا كنتِ تبحثين عن حقيبة شمواه أنيقة تضيف إلى إطلالاتك لمسة فخامة ورقي. تأتي بتصميم يحمل بصمة الدار المميزة، بينما يمنحها اللون الأسود الغني حضورًا أكثر أناقة، ما يجعلها قطعة كلاسيكية يمكن اعتمادها في مختلف المواسم.

