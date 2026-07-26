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حقائب عمل أنيقة تناسب المكتب والإطلالات اليومية - صور

ثيب
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   لم تعد حقيبة العمل تقتصر على الأناقة، بل أصبحت تجمع بين التصميم العملي والراحة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

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وفي موضة 2026، قدمت دور الأزياء تصاميم عصرية تتسع للمستلزمات الأساسية وتناسب الإطلالات الرسمية واليومية.

ومن أبرز الخيارات:

 

  Le Valérie من Jacquemus، و Cyme من Polène، وLe Pliage من Longchamp، وPanthea من Valentino، وSylvie من Freja، وLa Passeggiata من The Attico، والتي تجمع بين الأناقة، والمساحة العملية، والتصاميم العصرية.

 

حقيبة Le Valérie من Jacquemus
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 حقيبة Cyme من Polène

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حقيبة Le Pliage من Longchamp

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حقيبة Panthea bag من علامة Valentino

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حقيبة Sylvie من علامة Freja

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حقيبة La Passeggiata من علامة The Attico

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