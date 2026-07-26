حقائب عمل أنيقة تناسب المكتب والإطلالات اليومية - صور

الوكيل الإخباري- لم تعد حقيبة العمل تقتصر على الأناقة، بل أصبحت تجمع بين التصميم العملي والراحة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

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وفي موضة 2026، قدمت دور الأزياء تصاميم عصرية تتسع للمستلزمات الأساسية وتناسب الإطلالات الرسمية واليومية.



ومن أبرز الخيارات:

Le Valérie من Jacquemus، و Cyme من Polène، وLe Pliage من Longchamp، وPanthea من Valentino، وSylvie من Freja، وLa Passeggiata من The Attico، والتي تجمع بين الأناقة، والمساحة العملية، والتصاميم العصرية.

حقيبة Le Valérie من Jacquemus



حقيبة Cyme من Polène

حقيبة Le Pliage من Longchamp





حقيبة Panthea bag من علامة Valentino





حقيبة Sylvie من علامة Freja





حقيبة La Passeggiata من علامة The Attico