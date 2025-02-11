 
الثلاثاء 2025-02-11 03:58 م
 

حقن البلازما للوجه: الآثار الجانبية وموانع الاستعمال

قل
تعبيرية
الثلاثاء، 11-02-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-  حقن البلازما أصبحت خيارًا شائعًا للحصول على بشرة نضرة وصافية، ولكن مثل أي إجراء تجميلي، قد تظهر بعض الآثار الجانبية وتوجد موانع يجب الانتباه لها. إليكِ أبرز المعلومات حول الآثار الجانبية لماء البلازما وموانع استخدامها:

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الآثار الجانبية لحقن البلازما:
احمرار وتورم الوجه: يحدث عادةً بعد الحقن، ويختفي خلال 24-48 ساعة.
ظهور كدمات صغيرة: قد تظهر كدمات في أماكن الحقن وتختفي بعد 7-14 يومًا.
حكة خفيفة: تحدث أحيانًا في أماكن الحقن وتختفي تلقائيًا بعد فترة قصيرة.
العدوى: تحدث نادرًا، لكنها من الآثار الجانبية المحتملة.
الحساسية: قد تظهر في حالة وجود تحسس تجاه مكونات حقن البلازما.


نصائح لتجنب الآثار الجانبية:
اختاري طبيبًا متخصصًا لإجراء الحقن.
أبلغي الطبيب بأي أدوية أو مكملات غذائية تتناولينها.
إخبري الطبيب إذا كنتِ تعانين من أي مشكلة صحية.
التزمي بتعليمات الطبيب، مثل تجنب الشمس والحفاظ على نظافة المنطقة.
ضعي كمادات باردة لتقليل التورم والاحمرار.

 

موانع استعمال حقن البلازما:
أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
إذا كنتِ تعانين من أمراض المناعة الذاتية أو ضعف المناعة.
في حالة الحساسية تجاه مكونات الحقن.


من المهم استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الحقن بالبلازما للتأكد من ملاءمتها لحالتكِ الصحية.

 

الكونسلتو  

 
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