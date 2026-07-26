حقيبة واحدة ترافقك من المطار إلى العمل.. صيحة الصيف الجديدة - صور

الوكيل الإخباري- لم تعد حقيبة السفر الكبيرة مجرد إكسسوار، بل أصبحت قطعة أساسية تجمع بين الأناقة والعملية، لترافق المرأة في رحلات العمل والعطلات والتنقلات اليومية.



وتتصدر الحقائب المبطنة المصنوعة من النايلون صيحات 2026، بفضل خفة وزنها، وسعتها الكبيرة، وتصميمها العملي الذي يوفر جيوبًا متعددة لتنظيم الأغراض، مثل الهاتف، وجواز السفر، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل.



وتتميز هذه الحقائب بتفاصيل تناسب السفر، مثل الشريط الخلفي لتثبيتها على حقيبة السفر، والأحزمة القابلة للتعديل، والخامات سهلة التنظيف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمسافرات الدائمات.



ومن أبرز التصاميم الرائجة:



Medium Metro Deluxe Tote: حقيبة خفيفة تضم جيوبًا متعددة وحزام كتف قابلًا للإزالة، وتناسب السفر والعمل.

Large Metro Travel Tote: خيار واسع لمحبات حمل المزيد من الأغراض، مع مساحة مخصصة للأجهزة الإلكترونية.

Metro City Tote: تصميم عملي يناسب الانتقال من المكتب إلى المطار بفضل مظهره الرسمي وخامته الخفيفة.



كما ظهرت بدائل اقتصادية مثل حقائب Bagsmart Tote وBagsmart Foldable Tote، التي توفر مظهرًا عصريًا وسعة عملية بأسعار أقل.



وتنسجم حقائب التوت الكبيرة مع أسلوب Airport Style، ويمكن تنسيقها مع البدلات الواسعة، أو الجينز والقميص الأبيض، أو الإطلالات الرياضية الأنيقة.



ويرى خبراء الموضة أن عودة الحقائب الكبيرة تعكس حاجة المرأة العصرية إلى قطعة واحدة تجمع بين الراحة والتنظيم والأناقة، لتنتقل بسهولة من المطار إلى العمل والاستخدام اليومي.

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