الأحد 2026-05-10 02:32 م

حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 10-05-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-   تساعد جلسات الساونا على الاسترخاء وتمنح شعورًا بالهدوء والتأمل، كما تسهم في تحسين صحة البشرة والجسم بشكل عام. لكن يبقى السؤال: هل تتسبب حمّامات الساونا في جفاف الشعر؟

اضافة اعلان


تأثير حمّامات الساونا على صحة الشعر


أثناء الاستمتاع بجلسات الساونا، قد يفقد الشعر جزءًا من ترطيبه ويتعرّض للجفاف؛ إذ إن الجلوس في غرف الساونا ليس مثاليًا لصحة الشعر بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 150 و190 درجة فهرنهايت. ومع ذلك، لا يعني هذا التوقف عن زيارة حمّامات الساونا، فهذه الجلسات لا تُلحق ضررًا مباشرًا بالشعر، بل تؤدي فقط إلى فقدانه للرطوبة.


حرارة الساونا والشعر: ما الذي يحدث فعلاً؟
من الطبيعي أن تؤثر حرارة الساونا المرتفعة في صحة الشعر؛ إذ إن التعرض لدرجات حرارة عالية يؤدي إلى فتح الطبقة الخارجية للشعرة، ما يسمح بتبخّر الرطوبة والزيوت الطبيعية بسهولة أكبر. ونتيجة لذلك، يفقد الشعر نعومته وانسيابيته ويبدو أكثر جفافًا وبهتانًا، دون أن يعني ذلك تلفًا عميقًا في بنيته.


خطوات بسيطة لحماية شعرك خلال جلسات الساونا


قبعة الساونا: حاجز ضد الجفاف والحرارة
يُعد ارتداء قبعة مناسبة من أبرز الوسائل التي تساعد على الحفاظ على رطوبة الشعر وتقليل تأثير الحرارة. فهي تعمل كحاجز واقٍ يخفف من تعرض الشعر المباشر للحرارة ويساعد في تنظيم درجة حرارة فروة الرأس، ما يحد من الجفاف.


تبليل الشعر قبل دخول الساونا
في حال عدم استخدام القبعة، يُنصح بتبليل الشعر قبل دخول الساونا، إذ يساعد الشعر الرطب على الاحتفاظ بالرطوبة بشكل أفضل مقارنة بالشعر الجاف، خصوصًا للشعر المصبوغ أو المجعد.


استخدام ماسكات الشعر أثناء الساونا


يمكن استخدام أقنعة مغذية للشعر قبل جلسات الساونا، خاصة التي تحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، والسكوالين. هذه المكونات تساعد على ترطيب الشعر وتكوين طبقة واقية تقلل من تأثير الحرارة وتعزز النعومة واللمعان.


بهذه الخطوات البسيطة، يمكن الاستمتاع بفوائد الساونا مع الحفاظ على صحة الشعر ورطوبته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات



 
 






الأكثر مشاهدة

 