حمض السلمون: الابتكار التجميلي الذي يُعيد تجديد شباب البشرة من الداخل

الوكيل الإخباري- في زمن يتغيّر فيه مفهوم الجمال من مجرد المظهر الخارجي إلى الاهتمام بصحة البشرة من الداخل، يبرز الطب التجميلي التجديدي كأحد أكثر الاتجاهات تطورًا وفعالية. ومن أبرز ابتكارات هذا المجال، تبرز حقن حمض السلمون (Polynucleotides)، التي باتت تُحدث فرقًا واضحًا في عالم العناية بالبشرة.

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في حوار خاص لمجلة "هي"، كشف الدكتور جورج زيادة، جراح تجميل الوجه المعروف، عن تفاصيل هذا العلاج الثوري الذي لا يكتفي بإخفاء علامات التقدم في السن، بل يعمل على تحفيز خلايا البشرة لتجديد نفسها من الداخل، مستندًا إلى أدلة علمية وتجارب سريرية دقيقة.



ما الذي يميز حمض السلمون؟

بحسب الدكتور زيادة، تعتمد هذه التقنية على مركبات مستخلصة من أنواع خاصة من السلمون، تخضع لعمليات تنقية دقيقة لتفادي أي تفاعل مناعي. تتميز هذه الجزيئات بقدرتها على الارتباط بمستقبلات الخلايا، وتحفيزها على التجدد وزيادة إنتاج الكولاجين. وهي بذلك تختلف عن الفيلر أو البلازما، لأنها تعيد الشباب للبشرة من خلال دعمها الخلوي العميق، لا فقط عن طريق الإضافة أو التحفيز الخارجي المؤقت.



استخدامات واسعة ونتائج واعدة

تشمل استخدامات حمض السلمون:

علاج ندبات حب الشباب

تحسين التجاعيد والخطوط الدقيقة

شد البشرة خصوصًا حول العين والفم

التخفيف من الهالات السوداء

تحسين ملمس الجلد في العنق والمناطق الحساسة



ويؤكد الدكتور أن النتائج حول محيط العين، خصوصًا لمن يعانين من التجاعيد الدقيقة والبشرة الرقيقة، كانت "مبهرة" بعد عدة جلسات، خاصة عند الجمع بينه وبين البوتوكس.



آمن لجميع أنواع البشرة

من أبرز مزايا هذا العلاج، وفق الدكتور جورج، أنه مناسب حتى للبشرة الحساسة والمصابة بالوردية، بشرط عدم وجود التهاب نشط. وقد أظهرت دراسات أجرتها شركته في كندا نتائج إيجابية واضحة لكل أنواع البشرة، خاصة في محيط العين والعنق.



ختامًا

حقن حمض السلمون ليست فقط علاجًا تجميليًا جديدًا، بل هي نقلة نوعية في مقاربة الجمال والعناية بالبشرة. بفضل قدرتها على التجديد الخلوي العميق والآمن، فهي تمثل خيارًا مثالياً لكل من تسعى إلى الحفاظ على نضارة بشرتها بطريقة علمية وطبيعية في آنٍ معًا.