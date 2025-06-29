حمض الكوجيك لبشرة مضيئة.. سر النضارة في روتينكِ اليومي

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تبحثين عن حل فعّال لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات، فحمض الكوجيك هو خياركِ الذكي!



🔍 ما هو حمض الكوجيك؟

مركب طبيعي يُستخلص من بعض الفطريات.

يعمل على تثبيط إنتاج الميلانين، مما يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.



🌟 فوائده الرئيسية:

تفتيح لطيف للبشرة دون تغيير لونها الطبيعي.

يعالج الكلف والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو حب الشباب.

مضاد للأكسدة يحارب علامات التقدّم في السن.

يُحسّن نعومة البشرة ويمنحها إشراقة واضحة.



🧴 كيف يُستخدم؟

متوفر على شكل سيروم، كريم، صابون أو بودرة.

يُستخدم على البقع الداكنة فقط بعد تنظيف البشرة.

ابدئي بالتدريج (مرتين أسبوعياً) وارفعي التكرار تدريجياً.



☀️ نصيحة مهمة:

حمض الكوجيك يزيد حساسية البشرة للشمس، لذا:

استخدمي واقياً شمسياً يوميًا (SPF 30 أو أكثر).

تجنّبي استخدامه مع أحماض قوية دون استشارة مختص.



⚠️ الآثار الجانبية المحتملة:

احمرار خفيف أو تهيّج مؤقت.

اختبريه أولاً على جزء صغير من الجلد.

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