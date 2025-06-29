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حمض الكوجيك لبشرة مضيئة.. سر النضارة في روتينكِ اليومي

غ6
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تبحثين عن حل فعّال لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات، فحمض الكوجيك هو خياركِ الذكي!

🔍 ما هو حمض الكوجيك؟
مركب طبيعي يُستخلص من بعض الفطريات.
يعمل على تثبيط إنتاج الميلانين، مما يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

🌟 فوائده الرئيسية:
تفتيح لطيف للبشرة دون تغيير لونها الطبيعي.
يعالج الكلف والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو حب الشباب.
مضاد للأكسدة يحارب علامات التقدّم في السن.
يُحسّن نعومة البشرة ويمنحها إشراقة واضحة.

🧴 كيف يُستخدم؟
متوفر على شكل سيروم، كريم، صابون أو بودرة.
يُستخدم على البقع الداكنة فقط بعد تنظيف البشرة.
ابدئي بالتدريج (مرتين أسبوعياً) وارفعي التكرار تدريجياً.

☀️ نصيحة مهمة:
حمض الكوجيك يزيد حساسية البشرة للشمس، لذا:
استخدمي واقياً شمسياً يوميًا (SPF 30 أو أكثر).
تجنّبي استخدامه مع أحماض قوية دون استشارة مختص.

⚠️ الآثار الجانبية المحتملة:
احمرار خفيف أو تهيّج مؤقت.
اختبريه أولاً على جزء صغير من الجلد.

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