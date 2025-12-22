الإثنين 2025-12-22 03:33 م

حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة

الإثنين، 22-12-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   تعاني كثير من صاحبات البشرة الحساسة من صعوبة إدخال المكوّنات النشطة القوية، مثل الريتينويدات، في روتين العناية اليومي بسبب ما تسببه من تهيّج واحمرار وجفاف. ومع تزايد الاهتمام بالحلول اللطيفة التي تحافظ على نضارة البشرة دون الإضرار بحاجزها الطبيعي، يبرز حمض اللاكتيك كخيار بديل يوفّر تقشيرًا خفيفًا وترطيبًا فعّالًا، مع قدرة على تحسين ملمس البشرة ومظهرها بطريقة آمنة وتدريجية.

كيف يعمل؟
يقشّر البشرة بلطف ويعزّز الترطيب دون إضعاف الحاجز الجلدي، بفضل حجمه الجزيئي الأكبر الذي يقلل التهيّج.


فوائده:
تحسين الملمس والإشراق، تنعيم الخطوط الدقيقة المبكرة، وتجديد تدريجي للبشرة—لكن أضعف من الريتينويدات في تحفيز الكولاجين.


لمن يناسب؟
البشرة الحساسة، الجافة، المصابة بالإكزيما أو الوردية، أو عند تهيّج البشرة من الريتينويدات.


طريقة الاستخدام:
تركيز 5–10%، مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، ليلاً، مع ترطيب جيد وواقي شمسي نهارًا. تجنّب دمجه مع فيتامين C أو أحماض قوية أو ريتينويدات.


تنبيه:
الإفراط أو تكديس منتجات متعددة تحتوي عليه قد يسبب تهيّجًا.


الخلاصة:
لا يعوّض الريتينويدات تمامًا، لكنه خيار آمن وفعّال للحفاظ على نضارة البشرة الحساسة دون إجهاد.

 

سيدتي 

 
 


