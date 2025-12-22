حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة

يقشّر البشرة بلطف ويعزّز الترطيب دون إضعاف الحاجز الجلدي، بفضل حجمه الجزيئي الأكبر الذي يقلل التهيّج.
فوائده:
تحسين الملمس والإشراق، تنعيم الخطوط الدقيقة المبكرة، وتجديد تدريجي للبشرة—لكن أضعف من الريتينويدات في تحفيز الكولاجين.
لمن يناسب؟
البشرة الحساسة، الجافة، المصابة بالإكزيما أو الوردية، أو عند تهيّج البشرة من الريتينويدات.
طريقة الاستخدام:
تركيز 5–10%، مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، ليلاً، مع ترطيب جيد وواقي شمسي نهارًا. تجنّب دمجه مع فيتامين C أو أحماض قوية أو ريتينويدات.
تنبيه:
الإفراط أو تكديس منتجات متعددة تحتوي عليه قد يسبب تهيّجًا.
الخلاصة:
لا يعوّض الريتينويدات تمامًا، لكنه خيار آمن وفعّال للحفاظ على نضارة البشرة الحساسة دون إجهاد.
-
