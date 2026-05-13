حيل بسيطة تبرز جمال ملامحك بالمكياج

الوكيل الإخباري- تبحث المرأة العصرية المهتمة بالجمال عن طرق تعزّز مظهرها وتبرز ملامحها بأسلوب أنيق. وتُعد تقنيات المكياج من أبرز الوسائل التي تساعد على تحديد تفاصيل الوجه وإظهارها بشكل أوضح وأكثر جاذبية، خاصة مع اختيار المنتجات المناسبة وفهم شكل الوجه.





حيل مكياج تبرز جمال ملامحك



بخطوات بسيطة ومدروسة، يمكنكِ إبراز ملامحك بأسلوب ذكي يعكس جمالك الطبيعي ويمنحك إطلالة مشرقة ومتوازنة. اكتشفي حيل مكياج تساعدك على تحديد ملامحك بطريقة ناعمة تناسبك وتضفي على حضورك لمسة جذابة.



1- أحمر الخدود لوجه مرفوع



إذا كنتِ ترغبين في إبراز ملامح وجهك ومنحه مظهرًا أكثر تحديدًا وطولًا، اعتمدي تطبيق البلاشر باتجاه الأذنين بدءًا من منتصف الخد بدلًا من توزيعه على كامل المنطقة. فتمريره بشكل ممتد على الخد يمنح امتلاءً إضافيًا وقد يجعل الوجه يبدو أعرض مما هو عليه.



اختاري تركيبة كريمية لتتحكمي بالكمية والنتيجة بسهولة، وضعي نقطة صغيرة ثم امزجيها بلطف نحو الأعلى باستخدام الفرشاة أو أطراف الأصابع للحصول على تأثير مرفوع وجذاب.



2- استخدمي الكونسيلر لإبراز جمال وجهك



عادة نستخدم الكونسيلر لإخفاء الهالات الداكنة وتوحيد لون البشرة، لكنه أيضًا أداة فعّالة لرفع ملامح الوجه عند تطبيقه بذكاء. ركّزي على تطبيقه عند الزوايا الخارجية للعينين مع سحبه قليلًا نحو الأعلى بدل توزيعه على كامل المنطقة، ما يمنح تأثيرًا مرفوعًا فورياً مع إشراقة طبيعية.



يمكنكِ أيضًا تطبيق الكونسيلر كخط ناعم أسفل الحاجب لمنحه مظهرًا مرفوعًا وأكثر تحديدًا، مما يبرز شكل الحاجب ويجعل العين تبدو أوسع وأكثر إشراقًا.



3- الكونتور لتحديد ملامح الوجه



لإبراز ملامحك بشكل أكثر تحديدًا، استخدمي الكونتور أو البرونزر على أطراف الجبهة وتحت عظام الخد وعلى خط الفك، مع دمجها جيدًا للحصول على مظهر أنحف وأكثر طولًا.



يمكنكِ أيضًا رسم خطين رفيعين من الكونتور حول الذقن لإعطاء إيحاء بذقن أكثر طولًا، ثم إضافة لمسة خفيفة من الكونسيلر بين الخطين ودمجها جيدًا للحصول على لوك ناعم ومتوازن.



4- أحمر الشفاه اللامع مع قلم التحديد لشفاه أكثر امتلاءً



يمكنكِ الحصول على شفاه أكثر امتلاءً بالاعتماد على قلم تحديد الشفاه وملمّع الشفاه فقط. اختاري قلم تحديد أغمق بدرجة خفيفة، وارسمي شكل X أسفل قوس كيوبيد في الشفة العليا لإضافة بُعد وتحديد دقيق، ثم ادمجيه بلطف نحو زوايا الشفاه.



حدّدي الجانبين أسفل الشفة السفلية لتعزيز الامتلاء، وادمجي الخطوط جيدًا قبل تطبيق الملمّع، مع اختيار لون قريب من قلم التحديد لمظهر طبيعي ومتناسق.



5- الأيلاينر لسحب العينين بجاذبية



لرسم الآيلاينر بطريقة تمنح العينين مظهرًا مرفوعًا، ابدئي بخط رفيع من منتصف الجفن مع سحبه نحو الخارج بزاوية مائلة إلى الأعلى. تجنّبي سحب الخط إلى الأسفل عند الزاوية الخارجية لأنه قد يجعل العين تبدو أصغر.



واختتمي الإطلالة بوضع الماسكارا على الرموش العلوية، خصوصًا عند الزوايا الخارجية، لفتح العين ومنحها لمسة مرفوعة وجذابة.





