حيل جمالية من قشور الموز والبرتقال

ومن أكثر ما يتم تجاهله يومياً هو قشور الفواكه، رغم أنها تحتوي على عناصر مفيدة يمكن استخدامها في وصفات جمالية منزلية. وتأتي قشور البرتقال والموز في مقدمة هذه المكونات التي يمكن تحويلها من بقايا إلى إضافات فعالة للعناية بالبشرة.
قشور البرتقال.. كنز جمالي لا يُستهان به
يحتوي البرتقال على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة، وتمتد فوائده إلى قشره. وبعد تجفيفه وطحنه يمكن استخدامه في وصفات منزلية تساعد على تقشير البشرة بلطف، ومنحها إشراقة طبيعية، إضافة إلى المساهمة في تقليل مظهر البشرة الدهنية وإنعاشها، كما يمكن استخدامه لإضفاء رائحة منعشة على ماء الاستحمام.
قشور الموز.. مكون بسيط بفوائد متعددة
تحتوي قشور الموز على عناصر طبيعية يمكن الاستفادة منها في العناية بالبشرة، حيث يمكن استخدام الجزء الداخلي منها لترطيب البشرة وتهدئتها، ما يمنحها مظهراً أكثر نعومة ونضارة بشكل طبيعي وبسيط.
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