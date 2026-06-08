حيل جمالية من قشور الموز والبرتقال

الوكيل الإخباري- في السنوات الأخيرة، لم يعد مفهوم الجمال يقتصر على شراء المنتجات أو اتباع الصيحات، بل أصبح يرتبط بالوعي والاستدامة والقدرة على الاستفادة من الموارد المتاحة بطريقة ذكية.

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لذلك بدأت كثير من النساء بالبحث عن حلول جمالية بسيطة وصديقة للبيئة تساعد على تقليل الهدر دون التخلي عن العناية بالبشرة والشعر.



ومن أكثر ما يتم تجاهله يومياً هو قشور الفواكه، رغم أنها تحتوي على عناصر مفيدة يمكن استخدامها في وصفات جمالية منزلية. وتأتي قشور البرتقال والموز في مقدمة هذه المكونات التي يمكن تحويلها من بقايا إلى إضافات فعالة للعناية بالبشرة.



قشور البرتقال.. كنز جمالي لا يُستهان به

يحتوي البرتقال على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة، وتمتد فوائده إلى قشره. وبعد تجفيفه وطحنه يمكن استخدامه في وصفات منزلية تساعد على تقشير البشرة بلطف، ومنحها إشراقة طبيعية، إضافة إلى المساهمة في تقليل مظهر البشرة الدهنية وإنعاشها، كما يمكن استخدامه لإضفاء رائحة منعشة على ماء الاستحمام.