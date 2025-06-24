الثلاثاء 2025-06-24 02:53 م
 

حيل ذكية لتحصلي على رموش ساحرة أثناء وضع الماسكارا

9ح0
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-   للحصول على رموش ساحرة وجذابة أثناء وضع الماسكارا، هناك بعض الحيل الذكية التي يمكنك اتباعها لتعزيز كثافة وطول الرموش بسهولة وفعالية. ينصح خبراء التجميل بالبدء باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة لتمشيط الرموش وفصلها قبل التطبيق، مما يمنع التكتل ويبرز جمال كل رمش على حدة. كما يُفضل استخدام طبقة أولى خفيفة من الماسكارا، تليها طبقة ثانية بعد تجفيف الأولى لإضافة كثافة دون إثقال الرموش.

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ولتثبيت شكل الرموش ورفعها، يمكن استخدام ملقط الرموش قبل وضع الماسكارا مباشرة، مع تجنب الضغط الشديد لتفادي تلفها. كما تساعد تقنية التمرير من الجذور إلى الأطراف بحركات "زجزاج" على توزيع الماسكارا بشكل متساوٍ وتعزيز حجم الرموش. وللحصول على تأثير أكثر دراماتيكية، يُنصح بتطبيق الماسكارا على الرموش السفلية بحذر باستخدام فرشاة صغيرة.


تلك الحيل الذكية تضمن لكِ رموشاً أكثر كثافة وطولاً، تضفي على نظرتك سحرًا خاصًا وتكمل مكياج عينيك بأناقة.

 

 

 

 
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