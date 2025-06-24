حيل ذكية لتحصلي على رموش ساحرة أثناء وضع الماسكارا

ولتثبيت شكل الرموش ورفعها، يمكن استخدام ملقط الرموش قبل وضع الماسكارا مباشرة، مع تجنب الضغط الشديد لتفادي تلفها. كما تساعد تقنية التمرير من الجذور إلى الأطراف بحركات "زجزاج" على توزيع الماسكارا بشكل متساوٍ وتعزيز حجم الرموش. وللحصول على تأثير أكثر دراماتيكية، يُنصح بتطبيق الماسكارا على الرموش السفلية بحذر باستخدام فرشاة صغيرة.
تلك الحيل الذكية تضمن لكِ رموشاً أكثر كثافة وطولاً، تضفي على نظرتك سحرًا خاصًا وتكمل مكياج عينيك بأناقة.
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