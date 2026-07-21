خبراء التجميل يكشفون فوائد التقشير الأسبوعي للبشرة

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الوكيل الإخباري- يُعد التقشير الأسبوعي خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة، إذ يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد نضارة البشرة ومنحها مظهراً أكثر إشراقاً ونعومة. اضافة اعلان





ويؤكد خبراء التجميل أن تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعياً قد يعزز امتصاص المرطبات والعلاجات، مع ضرورة اختيار المقشر المناسب لنوع البشرة لتجنب التهيج وتحقيق أفضل النتائج.





