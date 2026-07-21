خبراء التجميل يكشفون فوائد التقشير الأسبوعي للبشرة

ويؤكد خبراء التجميل أن تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعياً قد يعزز امتصاص المرطبات والعلاجات، مع ضرورة اختيار المقشر المناسب لنوع البشرة لتجنب التهيج وتحقيق أفضل النتائج.
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