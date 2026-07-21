الثلاثاء 2026-07-21 12:09 م

خبراء التجميل يكشفون فوائد التقشير الأسبوعي للبشرة

شصق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد التقشير الأسبوعي خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة، إذ يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد نضارة البشرة ومنحها مظهراً أكثر إشراقاً ونعومة.اضافة اعلان


ويؤكد خبراء التجميل أن تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعياً قد يعزز امتصاص المرطبات والعلاجات، مع ضرورة اختيار المقشر المناسب لنوع البشرة لتجنب التهيج وتحقيق أفضل النتائج.
 
 


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