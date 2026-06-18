خبراء التجميل يوضحون قاعدة اختيار الشعر المثالي

الوكيل الإخباري- يُشكل اختيار قصة الشعر المناسبة تحدياً للكثير من النساء، إلا أن خبراء التجميل يعتمدون حيلة هندسية بسيطة تُعرف بـ"قاعدة الـ 5.7 سنتيمتر" (أو قاعدة الـ 2.25 إنش) لتحديد ما إذا كان الشعر القصير أو الطويل هو الأنسب لملامح الوجه.

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وتعتمد هذه القاعدة، التي ابتكرها خبير الشعر العالمي جون فريدا، على قياس الزاوية بين عظمة الفك والأذن؛ حيث يُوضع قلم رصاص بشكل أفقي تحت الذقن، ومسطرة بشكل عمودي تحت شحمة الأذن مباشرة لقياس المسافة عند نقطة التقاء القلم بالمسطرة.