خبراء التجميل يوضحون قاعدة اختيار الشعر المثالي

وتعتمد هذه القاعدة، التي ابتكرها خبير الشعر العالمي جون فريدا، على قياس الزاوية بين عظمة الفك والأذن؛ حيث يُوضع قلم رصاص بشكل أفقي تحت الذقن، ومسطرة بشكل عمودي تحت شحمة الأذن مباشرة لقياس المسافة عند نقطة التقاء القلم بالمسطرة.
ووفقاً لهذه القاعدة، إذا كانت المسافة أقل من 5.7 سنتيمتر فإن الشعر القصير مثل البوب أو الكاريه يكون الأنسب لإبراز ملامح الوجه، أما إذا زادت عن ذلك فإن الشعر الطويل أو المتوسط يكون الأكثر تناسقاً مع الملامح، مما يوفر دليلاً بسيطاً لاختيار التسريحة المناسبة.
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