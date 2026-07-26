خبراء الجمال يكشفون أبرز تركيبات الطلاء السريع لعام 2026 - صور

ومن أبرز الأنواع التي تستحق التجربة:
Dazzle: يتميز بسرعة الجفاف والثبات الطويل مقارنة بالعديد من التركيبات الأخرى.
Olive & June: يجف خلال دقيقة تقريبًا، ويمنح تغطية لامعة وألوانًا متنوعة بين الحيوية والحيادية.
Sally Hansen: يوفر مجموعة واسعة من الألوان مع تركيبة سريعة الجفاف ولمعان واضح.
وتعد هذه التركيبات خيارًا مناسبًا لموسم الصنادل، بفضل قدرتها على توفير الوقت ومنح الأظافر مظهرًا مرتبًا دون عناء التلطيخ.
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