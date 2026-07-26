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خبراء الجمال يكشفون أبرز تركيبات الطلاء السريع لعام 2026 - صور

سي
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 12:10 م

الوكيل الإخباري-   مع تطور منتجات الجمال، أصبحت تركيبات طلاء الأظافر سريعة الجفاف خيارًا مثاليًا لمن تبحث عن إطلالة أنيقة دون انتظار طويل. وتعتمد هذه الأنواع على مذيبات تتبخر بسرعة لتمنح الأظافر لمسة نهائية مثالية خلال دقائق.

ومن أبرز الأنواع التي تستحق التجربة:

Dazzle: يتميز بسرعة الجفاف والثبات الطويل مقارنة بالعديد من التركيبات الأخرى.

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Olive & June: يجف خلال دقيقة تقريبًا، ويمنح تغطية لامعة وألوانًا متنوعة بين الحيوية والحيادية.

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Sally Hansen: يوفر مجموعة واسعة من الألوان مع تركيبة سريعة الجفاف ولمعان واضح.

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OPI: يجمع بين سرعة الجفاف والمظهر الاحترافي، مع فرشاة تساعد على توزيع الطلاء بسهولة.

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وتعد هذه التركيبات خيارًا مناسبًا لموسم الصنادل، بفضل قدرتها على توفير الوقت ومنح الأظافر مظهرًا مرتبًا دون عناء التلطيخ.

 
 


gnews

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