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خبراء يكشفون أبرز صيحات طلاء الأظافر الأحمر هذا الصيف - صور

saed
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري-   في صيف 2026، لم يعد طلاء الأظافر الأحمر مجرد خيار كلاسيكي، بل تحوّل إلى صيحة جمالية بارزة تعكس الحيوية والجرأة وتنوع الأساليب.

وأصبح الأحمر يُقدَّم هذا الموسم بدرجات وأشكال متعددة، تتيح لكل امرأة اختيار ما يناسب أسلوبها، بعيدًا عن فكرة اللون الواحد الثابت.

ومن أبرز الإطلالات: الأحمر الكلاسيكي اللامع الذي يمنح مظهرًا أنثويًا قويًا، والأحمر المائل للتوت الذي يجمع بين الفخامة والهدوء، إضافة إلى الأحمر الجيلي الشفاف المستوحى من التسعينيات.

كما برز الأحمر المطفي بإطلالة أكثر حدّة وهدوءًا، والأحمر مع البريق الذي يضيف لمسة لامعة مناسبة للمناسبات والسفر، إلى جانب الأحمر الكريمي العملي المناسب للاستخدام اليومي.

وشهدت الموضة أيضًا انتشار الأظافر الجاهزة (Press-ons) بتصاميم حمراء متنوعة، إضافة إلى لمسات فنية بسيطة مثل النقاط والخطوط والأحجار، ما يمنح الأظافر طابعًا شخصيًا وعصريًا.

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* الأحمر المائل للتوت

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* الأحمر المطفي

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