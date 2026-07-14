خبراء يكشفون أهمية زيوت الكيوتيكل في العناية بالأظافر

10:29 ص

الوكيل الإخباري- تُعدّ العناية بمنطقة الكيوتيكل (الجلد المحيط بالظفر) خطوة أساسية للحفاظ على صحة الأظافر، رغم إهمالها من قبل الكثيرين، فهي تساعد على حماية الأظافر من الجفاف والالتهابات. اضافة اعلان





وتعمل زيوت الكيوتيكل على ترطيب الجلد بعمق، ومنع التشققات والزوائد الجلدية، وتعزيز مرونة الأظافر وحمايتها من التكسر، خاصة مع التعرض للمنظفات أو طلاء الأظافر.



وينصح الخبراء باستخدام هذه الزيوت يومياً، خصوصاً قبل النوم، مع تدليك المنطقة بلطف لتحسين صحة الأظافر ومنح اليدين مظهراً أكثر نعومة، كما تساعد على إطالة عمر طلاء الأظافر.





