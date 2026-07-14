خبراء يكشفون أهمية زيوت الكيوتيكل في العناية بالأظافر

وتعمل زيوت الكيوتيكل على ترطيب الجلد بعمق، ومنع التشققات والزوائد الجلدية، وتعزيز مرونة الأظافر وحمايتها من التكسر، خاصة مع التعرض للمنظفات أو طلاء الأظافر.
وينصح الخبراء باستخدام هذه الزيوت يومياً، خصوصاً قبل النوم، مع تدليك المنطقة بلطف لتحسين صحة الأظافر ومنح اليدين مظهراً أكثر نعومة، كما تساعد على إطالة عمر طلاء الأظافر.
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