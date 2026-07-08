خبراء يكشفون الروتين المثالي لغسل الشعر

ويُنصح أصحاب الشعر الدهني بغسله من 3 إلى 5 مرات أسبوعيًا، بينما يكفي الشعر العادي غسله مرتين أو ثلاث مرات، أما الشعر الجاف أو المصبوغ والمجعد فيُفضل غسله مرة أو مرتين أسبوعيًا للحفاظ على الزيوت الطبيعية.
ولا يُعد غسل الشعر يوميًا ضارًا دائمًا، إذ قد يحتاج إليه الأشخاص الذين يمارسون الرياضة باستمرار أو يعيشون في أجواء حارة ورطبة، بشرط استخدام شامبو لطيف مناسب.
وينصح خبراء العناية بالشعر بمراقبة احتياجات فروة الرأس، واستخدام الماء الفاتر، وتجنب الإفراط في الشامبو وأدوات التصفيف الحرارية، لأن صحة الشعر تعتمد على التوازن وليس عدد مرات الغسل فقط.
-
أخبار متعلقة
-
مكياج العيون أثناء النوم.. تحذير من أضرار محتملة
-
أظافر صيف 2026.. ألوان جديدة لإطلالة أكثر إشراقًا
-
اتجاه جمالي جديد يثير الجدل.. ما قصة صيام البشرة؟
-
الماء وحده لا يكفي.. خطأ يومي يضر بشرتك
-
سيروم الشعر.. متى وكيف تستخدمينه للحصول على أفضل نتيجة؟
-
لإطلالة ناعمة.. هذه أبرز أنواع البلاشر لصيف 2026
-
قبل استخدامها.. أسرار حنّة الشعر بين الجمال والمخاطر
-
رائحة وقوام ولون.. 3 إشارات تكشف انتهاء صلاحية المكياج