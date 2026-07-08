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خبراء يكشفون الروتين المثالي لغسل الشعر

صث
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   لا توجد قاعدة واحدة تناسب جميع النساء عند غسل الشعر، إذ يعتمد الأمر على نوع الشعر، وطبيعة فروة الرأس، ونمط الحياة. فالإفراط في الغسل قد يسبب الجفاف، بينما إهماله لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم الدهون والشوائب.اضافة اعلان


ويُنصح أصحاب الشعر الدهني بغسله من 3 إلى 5 مرات أسبوعيًا، بينما يكفي الشعر العادي غسله مرتين أو ثلاث مرات، أما الشعر الجاف أو المصبوغ والمجعد فيُفضل غسله مرة أو مرتين أسبوعيًا للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

ولا يُعد غسل الشعر يوميًا ضارًا دائمًا، إذ قد يحتاج إليه الأشخاص الذين يمارسون الرياضة باستمرار أو يعيشون في أجواء حارة ورطبة، بشرط استخدام شامبو لطيف مناسب.

وينصح خبراء العناية بالشعر بمراقبة احتياجات فروة الرأس، واستخدام الماء الفاتر، وتجنب الإفراط في الشامبو وأدوات التصفيف الحرارية، لأن صحة الشعر تعتمد على التوازن وليس عدد مرات الغسل فقط.
 
 


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