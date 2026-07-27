خبراء يكشفون عدد مرات ترطيب اليدين يوميًا - صورة

ويمنح الكريم ترطيبًا يدوم طويلًا، بفضل مكونات مثل "شمع ورد أيار، ومستخلص السوسن، والغليسيرين، وحمض الهيالورونيك، وزبدة الشيا"، كما يتميز بقوام خفيف سريع الامتصاص لا يترك ملمسًا دهنيًا.
وتنصح شانيل بإعادة تطبيق الكريم بعد غسل اليدين أو استخدام المعقمات، خاصة للبشرة الجافة، للحفاظ على الترطيب وحماية اليدين من الجفاف. وأظهرت اختبارات الشركة أن الاستخدام المنتظم يزيد ترطيب البشرة بنسبة تصل إلى "45%"، ويقوي الأظافر بنسبة تصل إلى "70%".
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