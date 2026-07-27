الإثنين 2026-07-27 11:46 ص

خبراء يكشفون عدد مرات ترطيب اليدين يوميًا - صورة

سثبي
LA CRÈME MAINS
 
الإثنين، 27-07-2026 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت دار "شانيل" كريم اليدين "LA CRÈME MAINS" بتركيبة متطورة تجمع بين الترطيب العميق والعناية بالأظافر، مستوحاة من عبوة كريم اليدين التي ابتكرتها غابرييل شانيل عام 1927.

ويمنح الكريم ترطيبًا يدوم طويلًا، بفضل مكونات مثل "شمع ورد أيار، ومستخلص السوسن، والغليسيرين، وحمض الهيالورونيك، وزبدة الشيا"، كما يتميز بقوام خفيف سريع الامتصاص لا يترك ملمسًا دهنيًا.

وتنصح شانيل بإعادة تطبيق الكريم بعد غسل اليدين أو استخدام المعقمات، خاصة للبشرة الجافة، للحفاظ على الترطيب وحماية اليدين من الجفاف. وأظهرت اختبارات الشركة أن الاستخدام المنتظم يزيد ترطيب البشرة بنسبة تصل إلى "45%"، ويقوي الأظافر بنسبة تصل إلى "70%".

اضافة اعلان

 


Image1_720262793254334025102.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مشروع مواقف ذكية جديدة في عمّان لربط المركبات الخاصة بالباص سريع التردد

شثبق

المرأة والجمال مجوهرات صيف 2026 تستلهم سحر البحر والأجواء الاستوائية - صور

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر

سيب

تكنولوجيا دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية

العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

عربي ودولي العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

أخبار محلية ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

sdf

طب وصحة اختصاصية تغذية تكشف فوائد الرمان عند تناوله يوميًا

الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات



 
 






الأكثر مشاهدة

 