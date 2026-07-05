خبراء يوضحون طرق التعامل مع نوبات غضب الطفل

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الوكيل الإخباري- بحسب موقع أمريكي متخصص في الصحة والتربية “BabyCenter”، تُعد نوبات الغضب من السلوكيات الشائعة لدى الأطفال في السنوات الأولى من العمر، حيث يعبر الطفل عن مشاعره بالصراخ أو البكاء أو رفض الأوامر نتيجة عدم قدرته على التعبير بالكلمات. اضافة اعلان





وينصح الخبراء في الموقع بالتعامل مع هذه النوبات بهدوء عبر البقاء قرب الطفل أو احتضانه أحيانًا، أو تجاهل النوبة حتى يهدأ، مع عدم الاستجابة لمطالبه أثناء الغضب لتجنب تعزيز السلوك السلبي.



كما يؤكد الخبر على أهمية الحديث مع الطفل بعد انتهاء النوبة لمساعدته على التعبير عن مشاعره بالكلمات، مع إظهار الحب والاحتواء، إضافة إلى محاولة تجنب المواقف التي قد تثير نوبات الغضب مسبقًا.





