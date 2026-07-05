خبراء يوضحون طرق التعامل مع نوبات غضب الطفل

وينصح الخبراء في الموقع بالتعامل مع هذه النوبات بهدوء عبر البقاء قرب الطفل أو احتضانه أحيانًا، أو تجاهل النوبة حتى يهدأ، مع عدم الاستجابة لمطالبه أثناء الغضب لتجنب تعزيز السلوك السلبي.
كما يؤكد الخبر على أهمية الحديث مع الطفل بعد انتهاء النوبة لمساعدته على التعبير عن مشاعره بالكلمات، مع إظهار الحب والاحتواء، إضافة إلى محاولة تجنب المواقف التي قد تثير نوبات الغضب مسبقًا.
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