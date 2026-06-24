خبراء يوضحون: كم مرة يجب تمشيط الشعر أسبوعيًا؟

وتختلف الطريقة حسب نوع الشعر؛ فالشعر الأملس يُفضّل تمشيطه جافًا، بينما الشعر المجعد يُمشط وهو مبلل لتقليل التكسر. كما أن اختيار الفرشاة المناسبة يساعد في الحفاظ على صحة الشعر، وتبقى طريقة التعامل مع الشعر هي العامل الأهم وليس عدد مرات التمشيط.
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