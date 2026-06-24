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خبراء يوضحون: كم مرة يجب تمشيط الشعر أسبوعيًا؟

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تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:28 م

الوكيل الإخباري-   يعتمد صحة الشعر على طبيعته وطريقة العناية به أكثر من عدد مرات التمشيط.

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ففكرة أن تمشيط الشعر كثيرًا يزيد نموه غير صحيحة، وقد يؤدي الإفراط فيه إلى تكسر الشعر، بينما يفيد التمشيط اللطيف في فك التشابك وتنظيف فروة الرأس.

وتختلف الطريقة حسب نوع الشعر؛ فالشعر الأملس يُفضّل تمشيطه جافًا، بينما الشعر المجعد يُمشط وهو مبلل لتقليل التكسر. كما أن اختيار الفرشاة المناسبة يساعد في الحفاظ على صحة الشعر، وتبقى طريقة التعامل مع الشعر هي العامل الأهم وليس عدد مرات التمشيط.

 
 


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