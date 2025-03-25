خبيرة بشرة تكشف لكِ سر الحصول على بشرة نضرة ومشرقة في العيد

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تسعى الكثير من السيدات إلى العناية ببشرتهن لتحقيق إطلالة مشرقة وحيوية. فالعناية بالبشرة قبل العيد تساهم في تحسين نضارتها، توحيد لونها، والتخلص من آثار التعب، مما يعزز الثقة بالنفس في أيام العيد.

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وتشير خبيرة البشرة العلاجية، لين صنوبر، إلى ضرورة تحضير البشرة بشكل صحيح لتضمنين إطلالة رائعة. وتوضح أن الروتين المناسب يشمل الترطيب اليومي، التقشير، والتغذية السليمة التي تعزز من إشراقة البشرة وتمنحك إطلالة طبيعية تشع فرحاً.

من النصائح المنزلية التي تقدمها صنوبر:

تنظيف البشرة بعمق: استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك صباحاً ومساءً لإزالة الأوساخ والدهون.

الترطيب اليومي: ترطيب البشرة نهاراً وليلاً، وشرب كميات وفيرة من الماء للحفاظ على نضارة البشرة.

تطبيق فيتامين C وواقي الشمس: للحفاظ على البشرة وحمايتها من الأشعة الضارة.

استخدام مقشر كيميائي: مرة واحدة أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.

ابتعدي عن السكريات والسهر: لضمان بشرة خالية من الشوائب.

كما تنصح صنوبر باستخدام أقنعة طبيعية مثل العسل والزبادي أو ماء الورد، لتحصلين على بشرة مشرقة وخالية من العيوب. بالإضافة إلى ضرورة الحصول على نوم كافٍ من 7 إلى 8 ساعات يومياً لتجنب الهالات السوداء وتجديد بشرتك.



أما بالنسبة للإجراءات التجميلية، فهناك عدة خيارات يمكنك الاستفادة منها، مثل:



جلسة الفايشال الطبية

ماسك النضارة والترطيب

جلسات التقشير الذكي وإبر النضارة

وتؤكد صنوبر على ضرورة اختيار عيادات موثوقة واستشارة الأخصائي أو الطبيب للحصول على أفضل النتائج قبل العيد.



زهرة الخليج