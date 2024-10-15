خريف 2024.. ما اللون الذي سيُهيمن على ساحة الموضة؟

كيندال جينر تفتتح موسم الخريف بلون "Chocolate"
لا يُعتبر لون الشوكولاتة جديدًا في عالم الموضة، بل كان حاضرًا في العديد من عروض أزياء خريف شتاء 2024، حيث ظهر بشكل بارز في مجموعات "Bottega Veneta" و"Miu Miu" و"Ferragamo" و"Courreges".
لا شك أن السترة الجلدية تعد من القطع الأساسية في خزانتك خلال فصل الخريف، وهي متاحة لدى العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "Mango" و"Zara". يمكنك تنسيقها مع سروال جينز أزرق أو تنورة قماش لإطلالة أنيقة.
نسقي لون الشوكولاتة مع إكسسوارات متناسقة، مثل حقيبة اليد أو سلاسل طويلة، للحصول على إطلالة متكاملة وأنيقة.
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