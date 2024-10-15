خريف 2024.. ما اللون الذي سيُهيمن على ساحة الموضة؟

الوكيل الإخباري- بعد صيف طويل وحار، حان الوقت للترحيب بالخريف. قد تتساءلين عن اللون الذي يسيطر على صيحات الموضة لهذا الموسم. الجواب قد يفاجئك، لكنك بالتأكيد تمتلكينه بالفعل في خزانتك، إنه لون الشوكولاتة.



كيندال جينر تفتتح موسم الخريف بلون "Chocolate"

اضافة اعلان

قبل بضعة أسابيع، أطلقت العارضة كيندال جينر موسم الخريف بظهورها في ثوب بلون "الشوكولاتة" خلال حضورها عرض "Bottega Veneta" لربيع وصيف 2025، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

عروض أزياء.. لون الشوكولاتة قديم متجدد



لا يُعتبر لون الشوكولاتة جديدًا في عالم الموضة، بل كان حاضرًا في العديد من عروض أزياء خريف شتاء 2024، حيث ظهر بشكل بارز في مجموعات "Bottega Veneta" و"Miu Miu" و"Ferragamo" و"Courreges".





ظهر لون الشوكولاتة في عرض "Bottega Veneta" من خلال فساتين طويلة تصل إلى الأرض، مرفقة بمعاطف شرنقة جلدية بلون الكاكاو.

سترة جلدية بنية اللون



لا شك أن السترة الجلدية تعد من القطع الأساسية في خزانتك خلال فصل الخريف، وهي متاحة لدى العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "Mango" و"Zara". يمكنك تنسيقها مع سروال جينز أزرق أو تنورة قماش لإطلالة أنيقة.