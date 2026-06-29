خطأ شائع بعد الاستحمام يهدد كثافة الشعر

وأوضحوا أن الفرك المتكرر أو لفّ الشعر بمنشفة بإحكام يزيدان من الضرر ويؤثران على كثافته مع الوقت، بسبب ضعف الروابط داخل الشعرة عند البلل.
وينصح المختصون بتجفيف الشعر بالتربيت بلطف باستخدام منشفة ناعمة أو من الألياف الدقيقة، وتجنب الشد أو الفرك للحفاظ على صحته.
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