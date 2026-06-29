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خطأ شائع بعد الاستحمام يهدد كثافة الشعر

ثيب
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء من أن تجفيف الشعر بالفرك القوي بعد الاستحمام قد يسبب تلفه وتساقطه، لأن الشعر يكون أضعف وهو مبلل وأكثر عرضة للتكسر.اضافة اعلان


وأوضحوا أن الفرك المتكرر أو لفّ الشعر بمنشفة بإحكام يزيدان من الضرر ويؤثران على كثافته مع الوقت، بسبب ضعف الروابط داخل الشعرة عند البلل.

وينصح المختصون بتجفيف الشعر بالتربيت بلطف باستخدام منشفة ناعمة أو من الألياف الدقيقة، وتجنب الشد أو الفرك للحفاظ على صحته.
 
 


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