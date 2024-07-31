خطأ كبير.. لا تحتفظي بمستحضرات التجميل هذه في الثلاجة!

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Stylebook" أن بعض مستحضرات التجميل لا يجوز الاحتفاظ بها في الثلاجة، حيث تؤثر البرودة بالسلب على قوامها والمواد الفعالة بها.



مستحضرات المكياج

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بمستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر وأقلام أحمر الشفاه، نظراً لأن البرودة تؤثر بالسلب على قوام المستحضر.

ومن ثم يصير قوام كريم الأساس متكتلاً ويصعب تطبيقه، بينما يفقد أحمر الشفاه مرونته وقد ينكسر، ولتجنب ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمستحضرات المكياج في الحمام.



زيوت الوجه

وأضافت “Stylebook” أنه لا يجوز أيضاً الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في الثلاجة، نظراً لأن زيوت الوجه والأمصال الزيتية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي يمكن أن تنفصل المكونات ويصبح المستحضر غير صالح للاستخدام، كما قد تتأثر فعالية المستحضر بالسلب.

ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في درجة حرارة الغرفة.



طلاء الأظافر

كما تعد الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بطلاء الأظافر أيضاً، حيث قد يصبح قوام الطلاء غليظا ويصعب تطبيقه، ومن الأفضل الاحتفاظ بطلاء الأظافر في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.



الكريم الواقي من الشمس

ولا يجوز أيضاً الاحتفاظ بالكريم الواقي من الشمس في الثلاجة، نظراً لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على تركيبة الكريم، مما يقلل من فعاليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



العطور

ولا يجوز أيضاً الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة، نظراً لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على جزيئات العطر، وبالتالي يفقد العطر رائحته المميزة.



كما يعد الحمام غير مناسب للاحتفاظ بالعطور بسبب تقلبات درجات الحرارة والرطوبة العالية.

ومن الأفضل تخزين العطور في مكان بارد ومظلم، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.



هذه المنتجات يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة

وعن المنتجات، التي يمكن تخزينها في الثلاجة، أوضحت “Stylebook” أنه يمكن الاحتفاظ بأقنعة الجل ووسادات العين في الثلاجة، حيث يساعد تبريد هذه المنتجات في تخفيف التورمات بالوجه من ناحية، وتمنح شعوراً بالانتعاش من ناحية أخرى.

كما يمكن تخزين بعض منتجات ترطيب الوجه وسبراي الوجه في الثلاجة من أجل الشعور بالانتعاش والنضارة في أيام الصيف الحارة.

وبالمثل يمكن الاحتفاظ ببكرات تدليك الوجه المصنوعة من الأحجار الكريمة في الثلاجة.