الثلاثاء 2026-02-03 03:36 م

خطوات أساسية لبشرة متوهّجة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-   قد تكونين حضّرتِ نفسك لعشاء رومانسي في عيد الحب، متألّقة بأجمل إطلالاتك، لكن قد تفتقد هذه اللحظات كمالها إذا بدت بشرتك باهتة أو مرهقة، من دون أن تعكس النضارة والحيوية التي تشعرين بها من الداخل.

روتين العناية بالبشرة قبل الفالنتاين

اضافة اعلان


لا تكتمل إطلالتك في عيد الحب من دون بشرة صافية وخالية من الشوائب، لذلك اجعلي روتين العناية ببشرتك من أولوياتك قبل المناسبة بأيام. فالمكياج المتقن يحتاج إلى بشرة نظيفة ومهيّأة جيدًا. ابدئي بروتين العناية بالبشرة قبل أسبوعين من عيد الحب لتحصلي على إطلالة مشرقة تعكس ثقتك وتناسب خصوصية هذا اليوم.


في هذا الموضوع، نستعرض أبرز خطوات روتين العناية بالبشرة قبل الفالنتاين للحصول على بشرة متوهّجة.

تنظيف البشرة الخطوة الأساسية لإطلالة مشرقة في الفالنتاين

 

ترطيب البشرة بعمق

 

تقشير البشرة قبل أيام من الفالنتاين

جلسات اللايزر: إطلالة ناعمة ومشرقة

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

أخبار محلية وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

أخبار محلية العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

أخبار محلية الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

أخبار محلية الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

عربي ودولي كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

أخبار محلية تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

أخبار محلية الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق



 






الأكثر مشاهدة