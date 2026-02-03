خطوات أساسية لبشرة متوهّجة

الوكيل الإخباري- قد تكونين حضّرتِ نفسك لعشاء رومانسي في عيد الحب، متألّقة بأجمل إطلالاتك، لكن قد تفتقد هذه اللحظات كمالها إذا بدت بشرتك باهتة أو مرهقة، من دون أن تعكس النضارة والحيوية التي تشعرين بها من الداخل.



روتين العناية بالبشرة قبل الفالنتاين

اضافة اعلان



لا تكتمل إطلالتك في عيد الحب من دون بشرة صافية وخالية من الشوائب، لذلك اجعلي روتين العناية ببشرتك من أولوياتك قبل المناسبة بأيام. فالمكياج المتقن يحتاج إلى بشرة نظيفة ومهيّأة جيدًا. ابدئي بروتين العناية بالبشرة قبل أسبوعين من عيد الحب لتحصلي على إطلالة مشرقة تعكس ثقتك وتناسب خصوصية هذا اليوم.





في هذا الموضوع، نستعرض أبرز خطوات روتين العناية بالبشرة قبل الفالنتاين للحصول على بشرة متوهّجة.



تنظيف البشرة الخطوة الأساسية لإطلالة مشرقة في الفالنتاين

ترطيب البشرة بعمق