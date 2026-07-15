خطوات أساسية لحماية القدمين عند ارتداء الصنادل في الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتداء الأحذية المفتوحة والصنادل في فصل الصيف، تصبح العناية بالقدمين ضرورية للحفاظ على صحتهما وجمالهما، وحمايتهما من التشققات والالتهابات الفطرية الناتجة عن الحرارة والرطوبة.



ومن أهم خطوات العناية بالقدمين:



تنظيف القدمين جيدًا باستخدام صابون لطيف وتجفيفهما، خاصة بين الأصابع، لمنع نمو الفطريات.

ترطيب البشرة بانتظام باستخدام كريمات تحتوي على مكونات مرطبة مثل اليوريا أو الجلسرين لتجنب الجفاف والتشققات.

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تقشير القدمين مرة أو مرتين أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت وتنعيم المناطق الخشنة.



استخدام واقي الشمس لحماية القدمين من الجفاف والتصبغات وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.



تقليم الأظافر بطريقة صحيحة لتجنب نموها تحت الجلد والالتهابات.