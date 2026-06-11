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خطوات بسيطة لرقبة مشدودة في الصيف

فا
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ العناية بالرقبة جزءاً أساسياً من روتين الجمال، إذ تُعتبر من أولى المناطق التي تظهر عليها علامات التقدم في العمر والترهلات. وللحفاظ على مظهر مشدود ونضر، يُنصح باتباع روتين يومي متكامل يركز على الترطيب والحماية والتغذية.

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خطوات أساسية للعناية بالرقبة:
التنظيف والترطيب: تنظيف الرقبة يومياً وترطيبها باستخدام مستحضرات مناسبة، مع تدليك البشرة بحركات تصاعدية للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية.


التقشير الأسبوعي: استخدام مقشر لطيف مرة أسبوعياً لإزالة الخلايا الميتة والحد من التصبغات.


واقي الشمس: تطبيق واقي الشمس يومياً لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للترهل والتجاعيد.


كما يُنصح باستخدام كريمات مخصصة لشد الرقبة وتحسين مرونة البشرة، خاصة تلك الغنية بمكونات مرطبة ومضادات أكسدة تساعد على تقليل الخطوط الدقيقة، وتوحيد لون البشرة، وتعزيز إشراقتها.


وتساهم المستحضرات التي تحتوي على مكونات داعمة للكولاجين والترطيب العميق في تحسين مظهر الرقبة ومنطقة أعلى الصدر، إضافة إلى الحد من البقع الداكنة ومنح البشرة ملمساً أكثر نعومة ونضارة.


ويبقى الالتزام بالعناية اليومية والتدليك المنتظم واستخدام المنتجات المناسبة من أهم العوامل للحفاظ على رقبة مشدودة وشابة لفترة أطول.

 
 


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