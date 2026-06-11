خطوات بسيطة لرقبة مشدودة في الصيف

خطوات أساسية للعناية بالرقبة:
التنظيف والترطيب: تنظيف الرقبة يومياً وترطيبها باستخدام مستحضرات مناسبة، مع تدليك البشرة بحركات تصاعدية للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية.
التقشير الأسبوعي: استخدام مقشر لطيف مرة أسبوعياً لإزالة الخلايا الميتة والحد من التصبغات.
واقي الشمس: تطبيق واقي الشمس يومياً لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للترهل والتجاعيد.
كما يُنصح باستخدام كريمات مخصصة لشد الرقبة وتحسين مرونة البشرة، خاصة تلك الغنية بمكونات مرطبة ومضادات أكسدة تساعد على تقليل الخطوط الدقيقة، وتوحيد لون البشرة، وتعزيز إشراقتها.
وتساهم المستحضرات التي تحتوي على مكونات داعمة للكولاجين والترطيب العميق في تحسين مظهر الرقبة ومنطقة أعلى الصدر، إضافة إلى الحد من البقع الداكنة ومنح البشرة ملمساً أكثر نعومة ونضارة.
ويبقى الالتزام بالعناية اليومية والتدليك المنتظم واستخدام المنتجات المناسبة من أهم العوامل للحفاظ على رقبة مشدودة وشابة لفترة أطول.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يجب أن تقتني حذاء كروشيه هذا الصيف؟
-
مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق
-
فساتين زفاف عصرية بروح المونديال - صور
-
تقنيات حديثة لنحت الوجه بلمسات طبيعية
-
دليل أنواع البشرة والعناية بها - صور
-
أساسيات الجمال في حقيبتكِ بمونديال 2026 - صور
-
عودة صيحات الثمانينيات والتسعينيات إلى الواجهة - صورة
-
خيارات تغيّر مفهوم واقي الشمس